बढ़ता ही जा रहा है ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, रात में भी बंद नहीं होंगे मुंबई के थिएटर्स

'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकटों की तेजी से बिक्री देखने को मिली है। कई शहरों में सुबह के शुरुआती शो से लेकर देर रात तक के स्लॉट भरते जा रहे हैं। आमतौर पर फिल्मों के शो सुबह 6 बजे के आसपास शुरू होते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए देर रात और सुबह के विशेष शो भी रखे जा रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े बजट और एक्शन से भरपूर इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं। यही वजह है कि थिएटर मालिक भी ज्यादा से ज्यादा शो रखकर इस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।