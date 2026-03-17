बढ़ता ही जा रहा है ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, रात में भी बंद नहीं होंगे मुंबई के थिएटर्स

Stills from Dhurandhar सोर्स: (imdb)
Dhurandhar 2 Craze: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। मुंबई में कई सिनेमाघर फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ थिएटरों में शो रात 1:55 बजे से शुरू होंगे, जिससे फिल्म की भारी डिमांड साफ दिखाई दे रही है।
रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग और दर्शकों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मुंबई के कई सिनेमाघरों ने अपने शो टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शहर के कुछ थिएटर्स अब लगभग 24 घंटे तक फिल्म की स्क्रीनिंग करेंगे। खास बात ये है कि कुछ जगहों पर शो रात करीब 1:55 बजे से भी शुरू होने वाले हैं। इससे साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच कितना जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।
'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकटों की तेजी से बिक्री देखने को मिली है। कई शहरों में सुबह के शुरुआती शो से लेकर देर रात तक के स्लॉट भरते जा रहे हैं। आमतौर पर फिल्मों के शो सुबह 6 बजे के आसपास शुरू होते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए देर रात और सुबह के विशेष शो भी रखे जा रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े बजट और एक्शन से भरपूर इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं। यही वजह है कि थिएटर मालिक भी ज्यादा से ज्यादा शो रखकर इस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।
धुरंधर 2 एक हाई-वोल्टेज एक्शन फिल्म मानी जा रही है, जिसमें रणवीर सिंह एक बार फिर दमदार अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म के पहले भाग को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद इसके सीक्वल को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धार ने किया है और इसमें बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलेगा। ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर थिएटर में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। यहां सालों से रोजाना दिखाई जाने वाली क्लासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के शो टाइम में बदलाव किया गया है ताकि धुरंधर 2 के लिए ज्यादा स्क्रीनिंग की जा सके। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग और दर्शकों की मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। थिएटर मालिकों के मुताबिक इतने लंबे समय बाद किसी नई फिल्म के लिए इतना उत्साह देखने को मिला है।
तीन दशक से थिएटर में चल रही है डीडीएलजे बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। शाहरुख खान0 और काजोल की इस रोमांटिक फिल्म को 1995 में रिलीज किया गया था और यह आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में नियमित रूप से दिखाई जाती है। करीब तीन दशक से लगातार चल रही इस फिल्म का शो टाइम बदलना अपने आप में बड़ी बात है।
अब फिल्म की रिलीज के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर भी उसी तरह धमाल मचा पाती है जैसा कि इसके लिए बन रहा माहौल संकेत दे रहा है।
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