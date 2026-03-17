17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

बढ़ता ही जा रहा है ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, रात में भी बंद नहीं होंगे मुंबई के थिएटर्स

Dhurandhar 2 Craze: रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। मुंबई में कई सिनेमाघर फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ थिएटरों में शो रात 1:55 बजे से शुरू होंगे, जिससे फिल्म की भारी डिमांड साफ दिखाई दे रही है।

3 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Mar 17, 2026

Dhurandhar 2 Craze

Stills from Dhurandhar सोर्स: (imdb)

Dhurandhar 2 Craze: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। मुंबई में कई सिनेमाघर फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ थिएटरों में शो रात 1:55 बजे से शुरू होंगे, जिससे फिल्म की भारी डिमांड साफ दिखाई दे रही है।

फिल्म की डिमांड ने बदला थिएटर शेड्यूल (Dhurandhar 2 Craze)

रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म धुरंधर 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म की रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग और दर्शकों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि मुंबई के कई सिनेमाघरों ने अपने शो टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, शहर के कुछ थिएटर्स अब लगभग 24 घंटे तक फिल्म की स्क्रीनिंग करेंगे। खास बात ये है कि कुछ जगहों पर शो रात करीब 1:55 बजे से भी शुरू होने वाले हैं। इससे साफ है कि फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच कितना जबरदस्त क्रेज बना हुआ है।

एडवांस बुकिंग और एक्साइटमेंट चरम पर

'धुरंधर 2' की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही टिकटों की तेजी से बिक्री देखने को मिली है। कई शहरों में सुबह के शुरुआती शो से लेकर देर रात तक के स्लॉट भरते जा रहे हैं। आमतौर पर फिल्मों के शो सुबह 6 बजे के आसपास शुरू होते हैं, लेकिन इस फिल्म के लिए देर रात और सुबह के विशेष शो भी रखे जा रहे हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े बजट और एक्शन से भरपूर इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं। यही वजह है कि थिएटर मालिक भी ज्यादा से ज्यादा शो रखकर इस मांग को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्टार कास्ट और कहानी को लेकर चर्चा

धुरंधर 2 एक हाई-वोल्टेज एक्शन फिल्म मानी जा रही है, जिसमें रणवीर सिंह एक बार फिर दमदार अवतार में नजर आने वाले हैं। फिल्म के पहले भाग को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसके बाद इसके सीक्वल को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। फिल्म का निर्देशन आदित्य धार ने किया है और इसमें बड़े स्तर का एक्शन और स्पाई थ्रिलर का मिश्रण देखने को मिलेगा। ट्रेलर और प्रमोशनल कंटेंट आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

मराठा मंदिर में पहली बार बदला गया शेड्यूल

मुंबई के मशहूर मराठा मंदिर थिएटर में एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिला है। यहां सालों से रोजाना दिखाई जाने वाली क्लासिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के शो टाइम में बदलाव किया गया है ताकि धुरंधर 2 के लिए ज्यादा स्क्रीनिंग की जा सके। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि फिल्म की एडवांस बुकिंग और दर्शकों की मांग उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। थिएटर मालिकों के मुताबिक इतने लंबे समय बाद किसी नई फिल्म के लिए इतना उत्साह देखने को मिला है।

तीन दशक से थिएटर में चल रही है डीडीएलजे बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक मानी जाती है। शाहरुख खान0 और काजोल की इस रोमांटिक फिल्म को 1995 में रिलीज किया गया था और यह आज भी मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में नियमित रूप से दिखाई जाती है। करीब तीन दशक से लगातार चल रही इस फिल्म का शो टाइम बदलना अपने आप में बड़ी बात है।

अब फिल्म की रिलीज के साथ यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर भी उसी तरह धमाल मचा पाती है जैसा कि इसके लिए बन रहा माहौल संकेत दे रहा है।

ये भी पढ़ें

नोरा फतेही और संजय दत्त का विवादित गाना YouTube से हटा, अश्लीलता का मिला था टैग
बॉलीवुड
Sanjay Dutt Nora Fatehi Controversial Song Sarke Chunar Teri Sarke REMOVED From YouTube after Obscenity lines

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

रणवीर सिंह

Upcoming Bollywood Movies

Published on:

17 Mar 2026 02:01 pm

Hindi News / Entertainment / बढ़ता ही जा रहा है ‘धुरंधर 2’ का क्रेज, रात में भी बंद नहीं होंगे मुंबई के थिएटर्स

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

गिरफ्तारी के वॉरेंट के बीच रैपर बादशाह के कॉन्सर्ट में अफरा-तफरी, यूपी पुलिस ने किया बल प्रयोग

Badshah Tateeree Controversy
बॉलीवुड

अदनान शेख का पत्नी के हिजाब और धर्म परिवर्तन के आरोपों पर फूटा गुस्सा, बोले- जो महिलाएं पर्दा नहीं करतीं उनके…

Adnan Shaikh break silence on Wife Riddhi Jadhav aka ayesha Conversion And Hijab burqa in wedding
मनोरंजन

फौजी भाई के कानूनी मदद से इनकार के बाद टूटा सेलिना जेटली का दिल, बोलीं- मेरे इरादे हमेशा नेक…

Celina Jaitly Reacts After Brother Vikrant Jaitly Refuses Help
बॉलीवुड

LPG की किल्लत पर अक्षय कुमार ने दिया बड़ा बयान, अपने घर की हालत भी बताई

Akshay Kumar break silence on LPG Cylinder Shortage in india said wife Twinkle Bought 2 Electric Stoves
बॉलीवुड

पत्नी पर जोक मारना विक्की कौशल को पड़ा भारी, यूजर्स ने उठाकर कर दिया ट्रोल, बोले- रेड फ्लैग बनते जा रहे

Vicky Kaushal Trolled For Joking On Marriage
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.