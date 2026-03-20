मुंबई स्क्रीनिंग में फटा एनर्जी बम! रणवीर सिंह ने लगा दी आग, FA9LA पर डांस हुआ वायरल

बॉलीवुड हंगामा के एक वीडियो में देखा जा सकता है कि रणवीर सिंह को फिल्म के पहले पार्ट के हिट गाने 'FA9LA' पर डांस कर रहे है। बता दें, रणवीर अपनी एनर्जी और जोश के लिए जाने जाते हैं और इस वीडियो में उन्होंने अक्षय खन्ना के सीन के डांस स्टेप्स को भी दोहराया। 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का रोल, रहमान डकैत, एक पाकिस्तानी गैंगस्टर है जो फिल्म में इस गाने पर परफॉर्म करता है, रणवीर ने सबको दोहराया।