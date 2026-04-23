जेल से Ranya Rao को मिली राहत, लेकिन ED की चार्जशीट से नहीं छुटकारा

बता दें, हाई कोर्ट ने रान्या को जमानत दे दी थी, लेकिन COFEPOSA यानी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट के तहत उन्हें बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस कानून के तहत स्मगलिंग के आरोपियों को अधिकतम 1 साल तक बिना जमानत हिरासत में रखा जा सकता है। अब वो एक साल की अवधि पूरी हो गई है, जिससे उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।