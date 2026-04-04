शादी के 30 दिन बाद रश्मिका हुईं प्रेग्नेंट! विजय देवरकोंडा के साथ शेयर किया ऐसा वीडियो

Rashmika And Vijay Deverakonda Video Viral: साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फेमस जोड़ी विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना की शादी के बाद फैंस का प्यार और भी बढ़ गया है। बता दें, दोनों ने 26 फरवरी को उदयपुर में परंपरागत अंदाज में शादी की, जिसमें उनके परिवार और करीबी दोस्तों ने हिस्सा लिया था। इसके कुछ दिन बाद यानी 4 मार्च को हैदराबाद में उनका रिसेप्शन हुआ, जहां कई सितारों ने भी मौजूदगी दर्ज की। इस बीच इंटरनेट पर एक वीडियो काफी वायरल हो रही हैं।