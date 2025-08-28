15 साल पुराने इस गाने पर बन रहे है धड़ा-धड़ Reels, सोशल मीडिया पर छाया ये ट्रेंडिंग सॉग

बता दें कि मनोज तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में 'ससुरा बड़ा पैसावाला' फिल्म से की थी। उन्होंने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में 'जिया हो बिहार के लाला' गाना भी गाया, जो जबरदस्त हिट हुआ था। इसके अलावा वो टीवी पर भी काम कर चुके हैं और रिएलिटी शो 'बिग बॉस 4' में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही अपने इस नए गाने के साथ मनोज तिवारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आज भी भोजपुरी सिनेमा के सबसे चहेते सितारों में से एक हैं।