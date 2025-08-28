Patrika LogoSwitch to English

मनोरंजन

15 साल पुराने इस गाने पर बन रहे है धड़ा-धड़ Reels, सोशल मीडिया पर छाया ये ट्रेंडिंग सॉग

Trending On Social Media: मनोज तिवारी के 15 साल पुराने गाने को एक बार फिर से लोगों का प्यार मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर रील्स की बाढ़ आ गई है, जिससे यह गाना एक बार फिर ट्रेंडिंग हो गया है।

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 28, 2025

15 साल पुराने इस गाने पर बन रही है धड़ा-धड़ Reels, सोशल मीडिया पर छाया ये ट्रेंडिंग सॉग
15 साल पुराने सुपरहिट गाने का पोस्टर( फोटो सोर्स: X)

trending song on social media: भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और राजनेता मनोज तिवारी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में लौट आए हैं। उन्होंने अपने 15 साल पुराने सुपरहिट गाने 'जबसे चढ़ल बा जवानी' को नए कलेवर में पेश किया है, जिसने आते ही यूट्यूब पर धमाल मचा दिया है।

सोशल मीडिया पर छाया ये ट्रेंडिंग सॉग

मनोज तिवारी ने इस गाने को अपनी आवाज तो दी ही है, साथ ही पारस और गरिमा के साथ एक्टिंग भी की है, जिससे गाने में और जान आ गई है। यह गाना टी-सीरीज भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है और रिलीज होते ही यह ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गया। दर्शक मनोज तिवारी की आवाज और गाने के नए अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं और इस पर लगातार रील्स बना रहे हैं।

डायरेक्शन और कोरियोग्राफी

बता दें कि गाना मनोज तिवारी की आवाज में है, जबकि डायरेक्शन और कोरियोग्राफी मुद्दसर खान ने की है। 26 अगस्त को रिलीज हुए इस गाने को दो दिन में ही 2,589,959 व्यूज मिल चुके हैं और यह म्यूजिक ट्रेंडिंग चार्ट पर 19वें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है।

फैंस का गाने पर रिएक्शन

इसके साथ ही फैंस इस गाने पर खूब प्यार बरसा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, 'पुराने खिलाड़ी आ गए मैदान में।' दूसरे यूजर ने लिखा, "शेर बूढ़ा हो सकता है, मगर शिकार करना कभी नहीं भूल सकता… मनोज तिवारी वही शेर हैं भोजपुरी गायकी के।" तो वहीं अन्य यूजर ने लिखा, "बीट भले ही पुराना हो, लेकिन वाइब आज भी किलर है।"

अपने करियर की शुरुआत

बता दें कि मनोज तिवारी ने अपने करियर की शुरुआत 2003 में 'ससुरा बड़ा पैसावाला' फिल्म से की थी। उन्होंने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' में 'जिया हो बिहार के लाला' गाना भी गाया, जो जबरदस्त हिट हुआ था। इसके अलावा वो टीवी पर भी काम कर चुके हैं और रिएलिटी शो 'बिग बॉस 4' में भी नजर आ चुके हैं। साथ ही अपने इस नए गाने के साथ मनोज तिवारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह आज भी भोजपुरी सिनेमा के सबसे चहेते सितारों में से एक हैं।

Updated on:

28 Aug 2025 02:49 pm

Published on:

28 Aug 2025 02:45 pm

Hindi News / Entertainment / 15 साल पुराने इस गाने पर बन रहे है धड़ा-धड़ Reels, सोशल मीडिया पर छाया ये ट्रेंडिंग सॉग

