‘धुरंधर 2’ की ‘पीक डिटेलिंग’ देख चकराया ऋषभ शेट्टी का दिमाग, बोले- हर फ्रेम किसी युद्ध के नगाड़े…

ऋषभ शेट्टी ने आदित्य धर की मेहनत और फिल्म के हर पहलू पर ध्यान देने की वजह से 'धुरंधर 2' दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है और उनकी टीम ने फिल्म की कहानी, एक्टिंग और VFX सीन से नया मानदंड स्थापित किया है। बता दें, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि 'धुरंधरः द रिवेंज' ने अपने दमदार किरदारों, अच्छी कहानी और एक्शन के जरिए दर्शकों के दिल में खास जगह बना ली है। फिल्म की कामयाबी से ये साबित हो गया है कि अच्छी कहानी और परफॉर्मेंस से भरी फिल्में हमेशा रिलीज के बाद सनसनी मचा देती हैं।