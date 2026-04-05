फायरिंग की घटनाओं के बीच रोहित शेट्टी का क्रिप्टिक पोस्ट वायरल, बोले- फिल्मी एक्शन से बड़ी है असली जिंदगी

Rohit Shetty Cryptic Post: जनवरी 2026 के आखिरी दिनों में फेमस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी के जुहू वाले घर के बाहर गोलीबारी की घटना उनके फैंस और बॉलीवुड में काफी सुर्खियों में रहा। बता दें, मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 अपराधियो को गिरफ्तार किया है और जांच में सामने आया है कि हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रोहित शेट्टी और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा दी गई है।