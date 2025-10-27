फिल्म रिलीज से पहले 25 साल के फेमस एक्टर ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

सचिन चांदवडे फिल्म 'जामतारा 2' में नजर आए थे और वो जल्द ही फिल्म 'असुरवन' में भी दिखाई देने वाले थे। अपनी फिल्म की रिलीज से पहले ही एक्टर ने खुद को खत्म कर लिया। बता दें, सचिन सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक इंजीनियर भी थे। पुणे के आईटी पार्क में वे नौकरी करते थे, लेकिन अभिनय उनका असली जुनून था। बचपन से ही उन्हें मंच और कैमरे के सामने रहने की चाह थी। इसी जुनून ने उन्हें मराठी सिनेमा की ओर खींचा। धीरे-धीरे उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का ध्यान आकर्षित किया।