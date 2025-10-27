Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

फिल्म रिलीज से पहले 25 साल के फेमस एक्टर ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

Sachin Chandwade Died By Suicide: इंडस्ट्री में लगातार मौत की खबर आ रही हैं। जहां पहले सतीश शाह के निधन से लोग बाहर निकले भी नहीं थे कि महज 25 साल के फेमस एक्टर ने आत्महत्या कर अपनी जान ले ली है। 

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Oct 27, 2025

Sachin Chandwade Died By Suicide

प्रतीकात्मक तस्वीर

Sachin Chandwade Passed Away: इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। फेमस मराठी एक्टर सचिन चांदवडे का 25 साल की उम्र में निधन हो गया है। खबर है कि एक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जैसे ही सचिन की मौत की खबर आई सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सचिन के फैंस अब उनकी फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।

एक्टर सचिन चांदवडे ने किया सुसाइड (Sachin Chandwade Died)

एक्टर सचिन चांदवडे ने 23 अक्टूबर को पंखे से लटककर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके तुरंत बाद उनका पूरा परिवार एक्टर को आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर भागा, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और एक्टर के परिवार ने उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें धुले के अस्पताल में रेफर कराया था। जहां 24 अक्टूबर की रात करीब साढ़े बारह बजे इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

बचपन से था एक्टिंग का शौक (Sachin Chandwade dies By Suicide)

सचिन चांदवडे फिल्म 'जामतारा 2' में नजर आए थे और वो जल्द ही फिल्म 'असुरवन' में भी दिखाई देने वाले थे। अपनी फिल्म की रिलीज से पहले ही एक्टर ने खुद को खत्म कर लिया। बता दें, सचिन सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक इंजीनियर भी थे। पुणे के आईटी पार्क में वे नौकरी करते थे, लेकिन अभिनय उनका असली जुनून था। बचपन से ही उन्हें मंच और कैमरे के सामने रहने की चाह थी। इसी जुनून ने उन्हें मराठी सिनेमा की ओर खींचा। धीरे-धीरे उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

27 Oct 2025 04:05 pm

Hindi News / Entertainment / फिल्म रिलीज से पहले 25 साल के फेमस एक्टर ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इमरान हाशमी की एक्ट्रेस की हुई फिल्म Mirzapur में एंट्री, पोस्ट में लिखा- मैं अभी भी कांप रही हूं…

Emraan Hashmi actress Sonal Chauhan confirm Entry In film Mirzapur
बॉलीवुड

चिरंजीवी का इस बात पर फूटा गुस्सा, थाने में दर्ज कराई FIR

Chiranjeevi Files Complaint
टॉलीवुड

दिव्यांका त्रिपाठी के एक्स बॉयफ्रेंड का खुलासा, फैन ने की ऐसी अजीबोगरीब हरकत

Sharad Malhotra Fan Moment
TV न्यूज

कृष 4 में नजर आएगा हॉलीवुड का ये स्टार? ऋतिक रोशन ने की मुलाकात, फोटो इंटरनेट पर वायरल

Hrithik Roshan Met Jackie Chan
बॉलीवुड

‘कांतारा चैप्टर 2’ में ऋषभ शेट्टी ने निभाया डबल रोल, थिएटर में देखने के बाद भी पहचान नहीं पाए लोग

Kantara Chapter 2 Rishab Shetty Double Role
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.