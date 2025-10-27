फिल्म रिलीज से पहले 25 साल के फेमस एक्टर ने की खुदकुशी, परिवार में पसरा मातम

प्रतीकात्मक तस्वीर
Sachin Chandwade Passed Away: इंडस्ट्री से बेहद दुखद खबर आ रही है। फेमस मराठी एक्टर सचिन चांदवडे का 25 साल की उम्र में निधन हो गया है। खबर है कि एक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। जैसे ही सचिन की मौत की खबर आई सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सचिन के फैंस अब उनकी फोटो शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं।
एक्टर सचिन चांदवडे ने 23 अक्टूबर को पंखे से लटककर आत्महत्या की कोशिश की थी, जिसके तुरंत बाद उनका पूरा परिवार एक्टर को आनन-फानन में हॉस्पिटल लेकर भागा, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और एक्टर के परिवार ने उनकी सेहत को देखते हुए उन्हें धुले के अस्पताल में रेफर कराया था। जहां 24 अक्टूबर की रात करीब साढ़े बारह बजे इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।
सचिन चांदवडे फिल्म 'जामतारा 2' में नजर आए थे और वो जल्द ही फिल्म 'असुरवन' में भी दिखाई देने वाले थे। अपनी फिल्म की रिलीज से पहले ही एक्टर ने खुद को खत्म कर लिया। बता दें, सचिन सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि एक इंजीनियर भी थे। पुणे के आईटी पार्क में वे नौकरी करते थे, लेकिन अभिनय उनका असली जुनून था। बचपन से ही उन्हें मंच और कैमरे के सामने रहने की चाह थी। इसी जुनून ने उन्हें मराठी सिनेमा की ओर खींचा। धीरे-धीरे उन्होंने अपने अभिनय से लोगों का ध्यान आकर्षित किया।
