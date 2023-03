जल्द होगी प्रेम की शादी, सलमान खान और सूरज बड़जात्या दीवाली पर फैंस को देंगे बड़ा सरप्राइज

Salman Khan Will Work Again with Sooraj Barjatya : सलमान खान ने अपने दोस्त सूरज बड़जात्या के साथ फिल्म 'प्रेम की शादी' के लिए हाथ मिलाया है, जो अगले साल दिवाली 2023 पर रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग इसी महीने से शुरू हो सकती है।

बायकॉट ट्रेंड के बीच बॉलीवुड की गिरती नईया अब संभलने लगी है। जब से शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' रिलीज हुई है। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिल्म की इतनी बड़ी सफलता ने फिल्म इंडस्ट्री की डूबती उम्मीदों को फिर से पार लगा दिया है। पठान के बाद सबकी निगाहें अब सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' पर टिकी हैं। उन्हें भरोसा है कि सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई करेंगी। खुद भाईजान भी इस बात को अच्छे से समझते हैं। यही वजह है कि हिट देने के लिए सलमान ने अपने पुराने और अजीज दोस्त सूरज बड़जात्या (Sooraj Barjatya) संग हाथ मिलाने का फैसला किया है।