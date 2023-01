पठान के साथ रिलीज होगा सलमान खान की 'किसी का भाई किसी की जान' का टीजर, होगा टू मच फन

Submitted by:

Published: Jan 21, 2023

Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Teaser : सलमान खान पिछले काफी समय से अपनी अपकमिंग फिल्म किसी का भाई किसी की जान को लेकर सुर्खियों में हैं। फैंस भी उनकी फिल्म के अपडेट के लिए बेताब हैं। अब खबर है कि फिल्म का टीजर पठान के साथ जारी होने वाला है।

Salman Khan film Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan Teaser to be Released with Shahrukh Khan film Pathaan