अगर मुस्लिम दोस्त न होते, तो नाना जिंदा न होते! Samay Raina ने सुनाई अपनी आपबीती

बता दें, समय रैना के परिवार के लिए ये सफर काफी मुश्किलों भरा था, ये अपना बचपन, अपनी जड़ें और अपनी पूरी पहचान खो देना था। उन्हीं दिनों में 25 साल बाद जब उनकी मां सालों बाद कश्मीर गईं, तो वहां कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो फूट-फूटकर रो पड़ीं। दरअसल, उनकी पीढ़ी के कश्मीरी पंडित आज भी उस ट्रॉमा के साये में जीते हैं। एक ऐसी पीढ़ी, जिसके पास अपनी मिट्टी की यादें तो हैं, लेकिन लौटने का रास्ता नहीं।