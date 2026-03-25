छोटा रोल, बड़ा कनेक्शन! ‘धुरंधर 2’ में शिरानी बलोच और Bimal Oberoi का कनेक्शन हुआ वायरल

Dhurandhar 2 Shirani Baloch Bimal Oberoi: डायरेक्टर आदित्य धर द्वारा स्पाई थ्रिलर 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज के सिर्फ 6 दिन में ही बॉक्स ऑफिस पर दमदार कमाई कर चुकी है। इस फिल्म ने अपनी gripping कहानी और दमदार किरदारों की वजह से दर्शकों का दिल जीत लिया है। बता दें, बॉलीवुड के बड़े स्टार्स जैसे रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन के साथ-साथ छोटे और सहायक की भूमिका निभाने वाले स्टार्स ने भी अपने एक्टिंग से खूब पहचान बनाई है।