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The 50: शिव ठाकरे बने ‘द 50’ के विजेता, 50 लाख की इनामी राशि फैन को देकर जीता दिल

The 50 Winner Shiv Thakare: रिएलिटी शो 'द 50' का विजेता मिल गया है। चलिए जानते हैं कौन बना है विनर?

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 22, 2026

The 50 Winner Shiv Thakare

The 50 Winner Shiv Thakare (सोर्स- एक्स)

The 50 Winner Shiv Thakare: टीवी रियलिटी शो ‘द 50’ का मच अवेटेड ग्रैंड फिनाले हो गया और लंबे समय तक चले रोमांचक मुकाबले के बाद दर्शकों को अपने पहले सीजन का विजेता मिल गया। लोकप्रिय रियलिटी स्टार शिव ठाकरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खास बात यह रही कि उन्होंने जीती हुई 50 लाख रुपये की इनामी राशि अपने एक खास फैन को समर्पित कर दी, जिससे उनकी जीत और भी खास बन गई।

50 कंटेस्टेंट्स के बीच दमदार मुकाबला (The 50 Winner Shiv Thakare)

‘द 50’ की शुरुआत 1 फरवरी 2026 को हुई थी, जिसमें टेलीविजन, सोशल मीडिया, खेल और मनोरंजन जगत के कुल 50 चर्चित चेहरों ने भाग लिया था। शो का फॉर्मेट काफी चुनौतीपूर्ण था और प्रतियोगियों को 50 दिनों तक लगातार टास्क और रणनीतियों के जरिए अपनी जगह बनाए रखनी पड़ी। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा में अंत तक टिके रहना आसान नहीं था, लेकिन शिव ठाकरे ने अपनी समझदारी और संतुलित खेल से सभी को प्रभावित किया।

इन मजबूत फाइनलिस्ट्स को पीछे छोड़ जीती ट्रॉफी

फिनाले तक पहुंचने वाले 'टॉप 5' प्रतियोगियों में रजत दलाल, फैजल शेख, कृष्णा श्रॉफ, रविंद्र सिंह और शिव ठाकरे शामिल थे। इन सभी के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। अंततः शिव ठाकरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की और दर्शकों का दिल जीत लिया।

प्रिंस नरूला का बड़ा दिल, बदला गेम (The 50 Winner Shiv Thakare)

सेमीफाइनल के दौरान एक भावुक पल तब देखने को मिला जब प्रिंस नरुला ने ‘टिकट टू फिनाले’ जीतने के बावजूद उसे शिव ठाकरे को दे दिया। इस फैसले ने खेल की दिशा बदल दी और शिव के फाइनल तक पहुंचने का रास्ता आसान हुआ। इस कदम को दर्शकों ने खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण बताया।

जीत की राशि फैन को समर्पित

शिव ठाकरे ने ट्रॉफी के साथ 50 लाख रुपये की इनामी राशि भी जीती, लेकिन उन्होंने ये पूरी रकम अपने सबसे बड़े समर्थक सीताराम को भेंट कर दी। उनके इस फैसले की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है। फैंस का कहना है कि शिव ने सिर्फ शो ही नहीं जीता, बल्कि दिल भी जीत लिया।

जीत पर क्या बोले शिव ठाकरे?

अपनी जीत के बाद शिव ठाकरे ने कहा कि ये अनुभव उनके लिए बेहद खास रहा। उन्होंने बताया कि इस शो में उन्होंने खुद का एक अलग और शांत पक्ष दिखाने की कोशिश की। उनका मानना है कि बिना किसी विवाद या शोर-शराबे के भी ईमानदारी से खेलकर जीत हासिल की जा सकती है। 50 मजबूत प्रतियोगियों के बीच पहले सीजन का विजेता बनना उनके लिए गर्व की बात है।

शो में शामिल रहे कई बड़े चेहरे

‘द 50’ में कई चर्चित सितारों ने हिस्सा लिया था, जिनमें करण पटेल, दिव्या अग्रवाल, रिद्धि डोगरा, उर्वशी ढोलकिया, नेहल चुडासमा और लवकेश कटारिया जैसे लोकप्रिय नाम शामिल रहे। पूरे सीजन में दोस्ती, रणनीति, टास्क और इमोशनल पलों ने दर्शकों को बांधे रखा। शो का पहला सीजन खत्म होने के साथ ही अब दर्शकों को इसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार है।

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Published on:

22 Mar 2026 11:50 pm

Hindi News / Entertainment / The 50: शिव ठाकरे बने ‘द 50’ के विजेता, 50 लाख की इनामी राशि फैन को देकर जीता दिल

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