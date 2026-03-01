The 50: शिव ठाकरे बने ‘द 50’ के विजेता, 50 लाख की इनामी राशि फैन को देकर जीता दिल

The 50 Winner Shiv Thakare: टीवी रियलिटी शो ‘द 50’ का मच अवेटेड ग्रैंड फिनाले हो गया और लंबे समय तक चले रोमांचक मुकाबले के बाद दर्शकों को अपने पहले सीजन का विजेता मिल गया। लोकप्रिय रियलिटी स्टार शिव ठाकरे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम कर ली। खास बात यह रही कि उन्होंने जीती हुई 50 लाख रुपये की इनामी राशि अपने एक खास फैन को समर्पित कर दी, जिससे उनकी जीत और भी खास बन गई।