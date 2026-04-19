IPL में श्रेयस अय्यर की धुआंधार बैटिंग के बीच वायरल हुई बहन श्रेष्ठा, बोलीं- ‘नशे की हालत में बॉयफ्रेंड संग तोड़ा रिश्ता’

श्रेष्ठा अय्यर ने बताया, 'शराब छोड़ने की वजह कुछ और थी। इसके कारण बहुत बड़ा कांड हुआ था। हम दोनों ने साथ ब्रेकअप किया था। मैंने और मेरी दोस्त ने। हमने एक साथ मिलकर प्लान बनाया था। हमने शराब पी और इसी रात अलग-अलग लड़कों से ब्रेकअप करने का प्लान बनाया। वो टॉक्सिक नहीं थे, लेकिन हमने फैसला किया कि अब हम ब्रेकअप कर लेंगे। वो बस हमारे लिए सही नहीं थे।' इसके आगे श्रेष्ठा ने बताया कि उन्होंने फोन पर नहीं बल्कि आमने-सामने बैठकर ब्रेकअप किया था, वो भी शराब पीने के बाद।