विवादों के बीच WPL जीत के बाद स्मृति मंधाना की मां ने पलाश मुच्छल को लगाई लताड़

Smriti Mandhana And Palash Muchhal: इस वीक की शुरुआत में महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) ने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को 6 विकेट से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया। बता दें, इस जीत के हीरो रहीं भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना, जिन्होंने 41 गेंदों पर जोरदार 87 रन बनाकर वुमन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। इसमें सबसे मजेदार बात ये रही कि मैच के एक दिन पहले स्मृति को 103 डिग्री बुखार था, फिर भी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन कर टीम को जीत दिलाई।