कोई कोई रिश्ता भेजो… ओरी का अपनी शादी पर बड़ा बयान

Orry: पार्टी और ग्लैम लाइफ के लिए मशहूर ओरी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। 30 साल की उम्र में उन्होंने कहा है कि अब वो शादी करके घर बसाना चाहते हैं और उन्हें एक अच्छी पत्नी और बच्चे की तलाश है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 11, 2025

पार्टी और ग्लैम लाइफ के लिए मशहूर ओरी

Orry: ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी सोशल मीडिया पर एक जाना-माना नाम हैं। उन्हें अक्सर बॉलीवुड की पार्टियों और बड़े-बड़े सेलब्स के साथ देखा जाता है। ओरी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और वहां कई बार फनी वीडियो अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं।

उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इस वीडियो में ओरी ने कहा है, 'अब वो अपनी लाइफ में पत्नी और बच्चे चाहते हैं।' इस पर कई सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है। बता दें कि वीडियो में ओरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें अब 30 साल की उम्र में पत्नी और बच्चे चाहिए। उन्होंने अपने फैंस से कहा है कि अगर उनके पास कोई अच्छा रिश्ता है तो उन्हें भेजें। ओरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और यूजर इस पर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

वीडियो पर कई सेलेब्स ने किया रिएक्ट

ओरी के इस वीडियो पर कई सेलेब्स ने भी रिएक्ट किया है। कुछ सेलेब्स ने ओरी के फैसले का समर्थन किया है तो कुछ ने उन्हें मजाकिया अंदाज में बधाई दी है। ओरी के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओरी जल्द ही शादी करने वाले हैं? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ओरी कब शादी करते हैं और उनकी दुल्हन कौन बनती है।

11 Aug 2025 12:28 pm

