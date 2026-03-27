मलाइका के साथ दिखने वाले सोराब बेदी पर हुआ हमला? दिखाए चोट के निशान, एक्स गर्लफ्रेंड पर शक

अपूर्वा ने सोशल मीडिया पर कुछ चैट स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही सोराब से शो के दौरान संभावित नजदीकियों को लेकर सवाल पूछा था। उनके मुताबिक सोराब ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह शो के दौरान किसी भी तरह की रोमांटिक सीमा पार नहीं करेंगे और किसी अन्य प्रतिभागी के करीब नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनके रिश्ते के बारे में दोनों परिवारों को जानकारी थी।