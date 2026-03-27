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मलाइका के साथ दिखने वाले सोराब बेदी पर हुआ हमला? दिखाए चोट के निशान, एक्स गर्लफ्रेंड पर शक

Sorab Bedi Cheating Controversy: स्प्लिटस्विला के कंटेस्टेंट सोराब बेदी पिछले कई दिनों से विवादों में हैं। उनकी एक्स गर्लफ्रेंड द्वारा उनपर चीटिंग के आरोप लगाए गए हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 27, 2026

Sorab Bedi Cheating Controversy

Sorab Bedi Cheating Controversy (सोर्स- एक्स)

Sorab Bedi Cheating Controversy: रियलिटी शो एमटीवी 'स्प्लिटस्विला 16' के कंटेस्टेंट और पिछले दिनों मलाइका अरोड़ा के साथ नजर आने वाले सोराब बेदी इन दिनों निजी जिंदगी से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। उनकी एक्स-गर्लफ्रेंड अपूर्वा रामपाल द्वारा लगाए गए बेवफाई के आरोपों ने सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब दोनों पक्षों की ओर से सार्वजनिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगीं।

सोराब और अपूर्वा का रिलेशनशिप (Sorab Bedi Cheating Controversy)

बताया जा रहा है कि सोराब और अपूर्वा करीब नौ वर्षों तक रिलेशनशिप में रहे थे। अपूर्वा का दावा है कि जब सोराब डेटिंग रियलिटी शो में शामिल हुए, तब भी दोनों के बीच रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। उनके मुताबिक शो के दौरान ही दोनों के बीच दूरी बढ़ी और बाद में रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो गया। अपूर्वा ने ये भी हिंट दिया कि रिश्ते के दौरान उन्हें भावनात्मक रूप से ठेस पहुंची।

सोशल मीडिया पर शेयर किए स्क्रीनशॉट

अपूर्वा ने सोशल मीडिया पर कुछ चैट स्क्रीनशॉट साझा करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही सोराब से शो के दौरान संभावित नजदीकियों को लेकर सवाल पूछा था। उनके मुताबिक सोराब ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि वह शो के दौरान किसी भी तरह की रोमांटिक सीमा पार नहीं करेंगे और किसी अन्य प्रतिभागी के करीब नहीं जाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उनके रिश्ते के बारे में दोनों परिवारों को जानकारी थी।

सोराब बेदी पर लगाए गंभीर आरोप

विवाद उस समय और गहरा गया जब अपूर्वा ने एक लाइव सेशन में आकर सोराब पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने अपने रिश्ते के कई पहलुओं पर खुलकर बात की और दावा किया कि उन्हें धोखा दिया गया। हालांकि इन आरोपों के सामने आने के बाद सोराब ने भी चुप्पी नहीं साधी और सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर अपनी प्रतिक्रिया दी।

गर्दन पर खरोंच के निशान (Sorab Bedi Cheating Controversy)

अब सोराब ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी गर्दन पर दिख रहे खरोंच के निशान कैमरे के सामने दिखाए। उन्होंने संकेत दिया कि यह चोट उन्हें हाल ही में हुए विवाद के दौरान लगी। इसके साथ ही उन्होंने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यदि बेवफाई से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

सोराब ने ये भी सवाल उठाया कि यदि आरोप सही थे, तो इतने महीनों बाद ही इन्हें सार्वजनिक क्यों किया गया। उन्होंने इशारों-इशारों में यह भी कहा कि यह विवाद लोकप्रियता और सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा हो सकता है। उनकी इस प्रतिक्रिया के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है।

जल्द वीडियो शेयर करेंगे सोराब

इसी बीच सोराब ने ये भी हिंट दिया है कि वो जल्द ही एक बड़ा वीडियो साझा कर पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। ऐसे में अब दर्शकों और उनके प्रशंसकों की नजरें उनके अगले बयान पर टिकी हुई हैं। फिलहाल इस विवाद ने शो के दर्शकों के बीच नई बहस छेड़ दी है और सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों के समर्थन में प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं।

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Updated on:

27 Mar 2026 05:44 pm

Published on:

27 Mar 2026 05:29 pm

Hindi News / Entertainment / मलाइका के साथ दिखने वाले सोराब बेदी पर हुआ हमला? दिखाए चोट के निशान, एक्स गर्लफ्रेंड पर शक

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