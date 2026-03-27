ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई खतरनाक बीमारी, अस्पताल में भर्ती सबा आजाद, फैंस को दी जानकारी

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalised: बॉलीवुड अभिनेता सबा आजाद इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो एक दुर्लभ परजीवी संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती रहीं। इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से काफी कमजोर कर दिया, जिसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक बताया। इस मुश्किल समय में अभिनेता ऋतिक रोशन लगातार उनके साथ खड़े रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे।