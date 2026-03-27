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ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई खतरनाक बीमारी, अस्पताल में भर्ती सबा आजाद, फैंस को दी जानकारी

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalised: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। आखिर क्या हुआ है सबा को, चलिए जानते हैं।

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मुंबई

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Himanshu Soni

Mar 27, 2026

Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalised: बॉलीवुड अभिनेता सबा आजाद इन दिनों अपनी सेहत को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया कि वो एक दुर्लभ परजीवी संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती रहीं। इस बीमारी ने उन्हें शारीरिक रूप से काफी कमजोर कर दिया, जिसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में से एक बताया। इस मुश्किल समय में अभिनेता ऋतिक रोशन लगातार उनके साथ खड़े रहे और उनका हौसला बढ़ाते रहे।

अस्पताल से शेयर किया वीडियो (Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalised)

सबा आजाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अस्पताल के बेड से एक तस्वीर साझा करते हुए बताया कि उन्हें साइक्लोस्पोरा काएटानेन्सिस नामक परजीवी संक्रमण हुआ था। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग दो हफ्ते उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहे, क्योंकि अचानक आई इस बीमारी ने उनकी दिनचर्या और शारीरिक क्षमता दोनों को प्रभावित कर दिया।

उन्होंने बताया कि वो सामान्य रूप से स्वस्थ जीवनशैली अपनाती हैं और अधिकतर घर का खाना ही खाती हैं, इसके बावजूद यह संक्रमण उन्हें हो गया।

अभिनेत्री ने बीमारी पर किया खुलासा

अभिनेत्री ने बताया कि बीमारी के दौरान उनका वजन तेजी से कम हो गया और शरीर में इतनी कमजोरी आ गई कि सामान्य गतिविधियां करना भी मुश्किल हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ समय पहले तक वह नियमित रूप से व्यायाम कर रही थीं, लेकिन संक्रमण के बाद उनकी ताकत लगभग खत्म हो गई। इस अनुभव ने उन्हें स्वास्थ्य और खानपान से जुड़ी सावधानियों के महत्व को और अधिक गंभीरता से समझाया।

फैंस को सबा आजाद ने दी सलाह (Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalised)

सबा ने अपने प्रशंसकों को सलाह देते हुए कहा कि सब्जियों और सलाद को अच्छी तरह साफ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी-सी लापरवाही भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि स्वच्छता के प्रति सतर्क रहना बेहद जरूरी है।

ऋतिक रोशन को लेकर क्या बोलीं सबा?

इस दौरान सबा ने ये भी साझा किया कि उनके जीवन के इस कठिन दौर में ऋतिक रोशन लगातार उनके साथ बने रहे। उन्होंने बताया कि ऋतिक ने न केवल उनका मनोबल बनाए रखा बल्कि मुश्किल समय में उन्हें सकारात्मक सोचने के लिए भी प्रेरित किया। सबा के इस भावुक संदेश ने सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते को लेकर भी चर्चा तेज कर दी।

ऋतिक और सबा का रिलेशनशिप (Hrithik Roshan Girlfriend Saba Azad Hospitalised)

गौरतलब है कि ऋतिक रोशन और सबा आजाद पिछले कुछ वर्षों से एक-दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। दोनों को अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों और पारिवारिक मौकों पर साथ देखा जाता है। इससे पहले ऋतिक की शादी सुजैन खान से हुई थी, जिनसे अलग होने के बाद भी दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बना हुआ है और वे अपने बच्चों की परवरिश मिलकर कर रहे हैं।

वर्कफ्रंट पर ऋतिक रोशन

वर्कफ्रंट की बात करें तो ऋतिक रोशन जल्द ही अपने करियर के एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो सुपरहीरो फ्रेंचाइजी 'कृष 4' के जरिए निर्देशन की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वो एक नई वेब सीरीज प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। वहीं सबा आजाद के फैंस उनकी जल्द स्वस्थ होकर वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

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Published on:

27 Mar 2026 06:11 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई खतरनाक बीमारी, अस्पताल में भर्ती सबा आजाद, फैंस को दी जानकारी

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