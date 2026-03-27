‘कौन बनेगा करोड़पति’ की पूर्व विजेता हुई गिरफ्तार, 2.5 करोड़ के घोटाले में आया अमिता सिंह तोमर का नाम

KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested (सोर्स- एक्स)
KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested: टीवी के सबसे लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ ने कई आम लोगों को खास पहचान दिलाई है। इन्हीं में एक नाम है अमिता सिंह तोमर का, जिन्होंने साल 2011 में ‘कौन बनेगा करोड़पति 5’ में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 लाख रुपये की बड़ी रकम जीती थी। उस वक्त उनकी सफलता की कहानी हर घर में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन अब वही नाम एक गंभीर आरोप के चलते सुर्खियों में है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आए एक मामले में अमिता सिंह तोमर को 2.5 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत घोटाले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस खबर ने न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि उन लोगों को भी हैरान कर दिया है जिन्होंने उन्हें कभी टीवी पर ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रतीक माना था।
बताया जा रहा है कि यह मामला साल 2021 का है, जब बाढ़ राहत कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। जांच के दौरान कई दस्तावेजों और लेन-देन में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई तेज हुई। आखिरकार पुलिस ने अमिता को उनके ग्वालियर स्थित निवास से हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने उन्हें उनके पद से भी हटा दिया।
अगर उनके टीवी सफर की बात करें, तो अमिता सिंह तोमर ने ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड जीतकर हॉट सीट तक पहुंचने का सफर तय किया था। वहां उन्होंने बेहद संयम और समझदारी के साथ सवालों के जवाब दिए। जिस सवाल ने उन्हें 50 लाख रुपये जिताए, वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। इस सवाल में ब्रिटिश सेना के उस कमांडर का नाम पूछा गया था, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के खिलाफ ग्वालियर में युद्ध किया था। सही जवाब देकर अमिता ने उस ऐतिहासिक क्षण को अपने नाम कर लिया।
टीवी पर मिली इस बड़ी सफलता के बाद अमिता प्रशासनिक सेवा में सक्रिय रहीं। उन्होंने तहसीलदार के रूप में कई जिम्मेदारियां निभाईं। हालांकि, उनके करियर में विवाद भी जुड़े रहे। साल 2023 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक अपमान झेलने और उचित जिम्मेदारी न मिलने की बात कही थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, जिसने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया।
अब ताजा गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक समय की ये चर्चित शख्सियत सच में इस घोटाले में शामिल थी या फिर जांच के बाद सच्चाई कुछ और सामने आएगी। फिलहाल, जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं।
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