‘कौन बनेगा करोड़पति’ की पूर्व विजेता हुई गिरफ्तार, 2.5 करोड़ के घोटाले में आया अमिता सिंह तोमर का नाम

अगर उनके टीवी सफर की बात करें, तो अमिता सिंह तोमर ने ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड जीतकर हॉट सीट तक पहुंचने का सफर तय किया था। वहां उन्होंने बेहद संयम और समझदारी के साथ सवालों के जवाब दिए। जिस सवाल ने उन्हें 50 लाख रुपये जिताए, वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। इस सवाल में ब्रिटिश सेना के उस कमांडर का नाम पूछा गया था, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के खिलाफ ग्वालियर में युद्ध किया था। सही जवाब देकर अमिता ने उस ऐतिहासिक क्षण को अपने नाम कर लिया।