27 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘कौन बनेगा करोड़पति’ की पूर्व विजेता हुई गिरफ्तार, 2.5 करोड़ के घोटाले में आया अमिता सिंह तोमर का नाम

KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested: 'कौन बनेगा करोड़पति' की पूर्व विजेता अमिता सिंह तोमर गिरफ्तार हुई हैं। क्या है पूरा मामला. चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 27, 2026

KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested

KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested (सोर्स- एक्स)

KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested: टीवी के सबसे लोकप्रिय क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ ने कई आम लोगों को खास पहचान दिलाई है। इन्हीं में एक नाम है अमिता सिंह तोमर का, जिन्होंने साल 2011 में ‘कौन बनेगा करोड़पति 5’ में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 लाख रुपये की बड़ी रकम जीती थी। उस वक्त उनकी सफलता की कहानी हर घर में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन अब वही नाम एक गंभीर आरोप के चलते सुर्खियों में है।

2.5 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत घोटाले का मामला (KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested)

मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सामने आए एक मामले में अमिता सिंह तोमर को 2.5 करोड़ रुपये के बाढ़ राहत घोटाले में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस खबर ने न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचाई है, बल्कि उन लोगों को भी हैरान कर दिया है जिन्होंने उन्हें कभी टीवी पर ज्ञान और आत्मविश्वास का प्रतीक माना था।

बताया जा रहा है कि यह मामला साल 2021 का है, जब बाढ़ राहत कार्यों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। जांच के दौरान कई दस्तावेजों और लेन-देन में गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई तेज हुई। आखिरकार पुलिस ने अमिता को उनके ग्वालियर स्थित निवास से हिरासत में लिया। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन ने उन्हें उनके पद से भी हटा दिया।

‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड जीतकर हॉट सीट तक पहुंची

अगर उनके टीवी सफर की बात करें, तो अमिता सिंह तोमर ने ‘फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट’ राउंड जीतकर हॉट सीट तक पहुंचने का सफर तय किया था। वहां उन्होंने बेहद संयम और समझदारी के साथ सवालों के जवाब दिए। जिस सवाल ने उन्हें 50 लाख रुपये जिताए, वह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ था। इस सवाल में ब्रिटिश सेना के उस कमांडर का नाम पूछा गया था, जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के खिलाफ ग्वालियर में युद्ध किया था। सही जवाब देकर अमिता ने उस ऐतिहासिक क्षण को अपने नाम कर लिया।

तहसीलदार के रूप में किया काम (KBC Winner Amita Singh Tomar Arrested)

टीवी पर मिली इस बड़ी सफलता के बाद अमिता प्रशासनिक सेवा में सक्रिय रहीं। उन्होंने तहसीलदार के रूप में कई जिम्मेदारियां निभाईं। हालांकि, उनके करियर में विवाद भी जुड़े रहे। साल 2023 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसमें उन्होंने लंबे समय तक अपमान झेलने और उचित जिम्मेदारी न मिलने की बात कही थी। लेकिन बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया, जिसने एक बार फिर उन्हें चर्चा में ला दिया।

जांच एजेंसियां कर रही पड़ताल

अब ताजा गिरफ्तारी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक समय की ये चर्चित शख्सियत सच में इस घोटाले में शामिल थी या फिर जांच के बाद सच्चाई कुछ और सामने आएगी। फिलहाल, जांच एजेंसियां इस मामले की गहराई से पड़ताल कर रही हैं।

ये भी पढ़ें

बंद होने जा रहा स्मृति ईरानी का शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’? मेकर्स ने कर दिया बड़ा एलान
TV न्यूज
Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 Going Off Air

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Mar 2026 02:09 pm

Published on:

27 Mar 2026 02:07 pm

Hindi News / Entertainment / ‘कौन बनेगा करोड़पति’ की पूर्व विजेता हुई गिरफ्तार, 2.5 करोड़ के घोटाले में आया अमिता सिंह तोमर का नाम

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद सनोज मिश्रा ने उठाया बड़ा कदम, मोनालिसा को चुकानी पड़ेगी कीमत!

Sanoja Mishra take big step on monalisa Sexual Harassment Claims to file Defamation Case
मनोरंजन

‘अश्लील वीडियो से फरमान कर रहा मोनालिसा को ब्लैकमेल’, बीजेपी नेता का सनसनीखेज दावा

Monalisa Farman Khan Marriage Controversy
बॉलीवुड

शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर और सोनाक्षी की शादी पर दिया ऐसा बयान, लोग बोले- खुश नहीं थे क्या

Shatrughan Sinha Big reaction On Sonakshi and Zaheer Iqbal interfaith marriage people said i think you not happy
बॉलीवुड

जिहादियों के आगे नहीं झुकूंगा! सनोज मिश्रा ने किया Monalisa पर तीखा वार, पिता का मिला सपोर्ट

जिहादियों के आगे नहीं झुकूंगा! सनोज मिश्रा ने किया Monalisa पर तीखा वार, पिता का मिला सपोर्ट
मनोरंजन

मुझे ब्रेस्ट कैंसर है…, ये पता लगने के बाद फूट-फूट कर रोई थीं फेमस एक्ट्रेस, पोस्ट में छलका दर्द

Rajshri Deshpande Breast Cancer
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.