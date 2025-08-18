KBC 17 को मिला अपना पहला करोड़पति, अमिताभ बच्चन ने लगाया गले, 7 करोड़ के सवाल पर लिया रिस्क

KBC First Crorepati: 'कौन बनेगा करोड़पति 17' को लेकर एक बार फिर अमिताभ बच्चन लौट आए हैं। वहीं, शो को पहला करोड़पति भी मिल गया है। केबीसी का नया प्रोमा रिलीज हुआ है। इसमें उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान के दम पर एक करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया है। आदित्य ने बड़े शानदार तरीके से एक-एक करके सभी सवालों का सही जवाब दिया और जैसे ही उन्होंने एक करोड़ के सवाल का सही उत्तर दिया, पूरा सेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जी हां! आदित्य ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए हैं।