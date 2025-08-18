Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

TV न्यूज

KBC 17 को मिला अपना पहला करोड़पति, अमिताभ बच्चन ने लगाया गले, 7 करोड़ के सवाल पर लिया रिस्क

KBC First Crorepati: टेलीविजन का सबसे फेमस क्विज रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' का शानदार आगाज हो चुका है। इस सीजन के पहले ही हफ्ते में दर्शकों को उनका पहला करोड़पति भी मिल गया है। आइये जानते हैं कि आखिर ये शख्स कौन हैं…

मुंबई

Priyanka Dagar

Aug 18, 2025

Kaun Banega Crorepati
KBC (Image: Patrika)

KBC First Crorepati: 'कौन बनेगा करोड़पति 17' को लेकर एक बार फिर अमिताभ बच्चन लौट आए हैं। वहीं, शो को पहला करोड़पति भी मिल गया है। केबीसी का नया प्रोमा रिलीज हुआ है। इसमें उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान के दम पर एक करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया है। आदित्य ने बड़े शानदार तरीके से एक-एक करके सभी सवालों का सही जवाब दिया और जैसे ही उन्होंने एक करोड़ के सवाल का सही उत्तर दिया, पूरा सेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जी हां! आदित्य ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए हैं।

केबीसी को मिला अपना पहला करोड़पति (KBC First Crorepati)

केबीसी के कंटेस्टेंट आदित्य कुमार के 1 करोड़ रुपये जितने के बाद वह इस सीजन के पहले करोड़पति कहलाए हैं। वहीं अपनी जीत से अभिभूत आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस खास मौके पर खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी सीट से उठकर आदित्य को गले लगाया और उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी।

ये भी पढ़ें

महाकुंभ से फेमस हुई ये हसीना भी आ सकती है Bigg Boss 19 में नजर, इस वकील का नाम हुआ कंफर्म!
TV न्यूज
Bigg Boss 19 Contestant

अमिताभ बच्चन ने लगाया गले (Amitabh Bachchan Show KBC)

एक करोड़ रुपये जीतने के बाद अब आदित्य कुमार सीधे 7 करोड़ के जैकपॉट सवाल पर पहुंच गए हैं। यह KBC के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या आदित्य इस विशाल राशि यानी 7 करोड़ रुपये जीतने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं?

केबीसी का नया प्रोमो हुआ आउट (KBC New Promo)

वहीं प्रोमों में आगे ये भी दिखाया गया है कि आदित्य जब 7 करोड़ के सवाल पर आते हैं तो अमिताभ बच्चन उनसे पूछते हैं कि क्या वह अपना खेल आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में आदित्य हां में जवाब देते हैं और एक बड़ा रिस्क लेते हैं। अब आदित्य 7 करोड़ रुपये लेकर घर जाएंगे या नहीं, ये तो शो देखने पर ही पता चलेगा।

आदित्य कुमार बने पहले करोड़पति

वहीं, आदित्य कुमार शो के दौरान अपने कॉलेज के किस्से भी अमिताभ बच्चन को सुनाते हैं। जिसने दर्शकों और खुद बिग बी को भी खूब हंसाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मजाक में कहा था कि उनके कॉलेज में केबीसी की शूटिंग होने वाली है और उनके दोस्त रोज कॉलेज तैयार होकर आते थे, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आदित्य ने सच बताया तो सभी हैरान रह गए। जब आदित्य को आखिरकार इस शो के लिए चुना गया, तो उनके दोस्तों को पहले यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने इसे भी एक मजाक समझा था।

ये भी पढ़ें

28 साल पुराने गाने पर गोविंदा ने किया जबरदस्त डांस, वीडियो देख लोग बजाने लगे तालियां
बॉलीवुड
Govinda Dance

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Aug 2025 11:44 am

Hindi News / Entertainment / TV News / KBC 17 को मिला अपना पहला करोड़पति, अमिताभ बच्चन ने लगाया गले, 7 करोड़ के सवाल पर लिया रिस्क

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.