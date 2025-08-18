KBC 17 को मिला अपना पहला करोड़पति, अमिताभ बच्चन ने लगाया गले, 7 करोड़ के सवाल पर लिया रिस्क

KBC First Crorepati: 'कौन बनेगा करोड़पति 17' को लेकर एक बार फिर अमिताभ बच्चन लौट आए हैं। वहीं, शो को पहला करोड़पति भी मिल गया है। केबीसी का नया प्रोमा रिलीज हुआ है। इसमें उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार ने अपनी सूझबूझ और ज्ञान के दम पर एक करोड़ रुपये जीतकर इतिहास रच दिया है। आदित्य ने बड़े शानदार तरीके से एक-एक करके सभी सवालों का सही जवाब दिया और जैसे ही उन्होंने एक करोड़ के सवाल का सही उत्तर दिया, पूरा सेट तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जी हां! आदित्य ने 1 करोड़ रुपये जीत लिए हैं।
केबीसी के कंटेस्टेंट आदित्य कुमार के 1 करोड़ रुपये जितने के बाद वह इस सीजन के पहले करोड़पति कहलाए हैं। वहीं अपनी जीत से अभिभूत आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। इस खास मौके पर खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी सीट से उठकर आदित्य को गले लगाया और उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी।
एक करोड़ रुपये जीतने के बाद अब आदित्य कुमार सीधे 7 करोड़ के जैकपॉट सवाल पर पहुंच गए हैं। यह KBC के इतिहास के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि हर किसी की नजर अब इस बात पर टिकी है कि क्या आदित्य इस विशाल राशि यानी 7 करोड़ रुपये जीतने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं?
वहीं प्रोमों में आगे ये भी दिखाया गया है कि आदित्य जब 7 करोड़ के सवाल पर आते हैं तो अमिताभ बच्चन उनसे पूछते हैं कि क्या वह अपना खेल आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे में आदित्य हां में जवाब देते हैं और एक बड़ा रिस्क लेते हैं। अब आदित्य 7 करोड़ रुपये लेकर घर जाएंगे या नहीं, ये तो शो देखने पर ही पता चलेगा।
वहीं, आदित्य कुमार शो के दौरान अपने कॉलेज के किस्से भी अमिताभ बच्चन को सुनाते हैं। जिसने दर्शकों और खुद बिग बी को भी खूब हंसाया। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मजाक में कहा था कि उनके कॉलेज में केबीसी की शूटिंग होने वाली है और उनके दोस्त रोज कॉलेज तैयार होकर आते थे, लेकिन एक हफ्ते बाद जब आदित्य ने सच बताया तो सभी हैरान रह गए। जब आदित्य को आखिरकार इस शो के लिए चुना गया, तो उनके दोस्तों को पहले यकीन ही नहीं हुआ और उन्होंने इसे भी एक मजाक समझा था।