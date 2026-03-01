अक्षय कुमार की हीरोइन ने इंडस्ट्री में हुए अन्याय पर किया खुलासा, बोलीं- कई फिल्मों में मेरे सीन काटे गए

Actress Aarti Chhabria: फिल्म इंडस्ट्री से आये दिन एक्टर्स कास्टिंग काउच का खुलासा करते रहते हैं। खासतौर पर फ़िल्मी दुनिया की कई एक्ट्रेसेस ने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को लेकर कास्टिंग काउच के राज खोले हैं और फिल्म जगत में भेदभाव पर भी बात की है। इन एक्ट्रेसेस ने काम देने के बहाने यौन शोषण होने जैसे गंभीर मुद्दों पर भी बात है। इतना ही नहीं, कई कलाकारों ने आरोप लगाते हुए खुलासा किया है कि मेकर्स अपनी मर्जी से फिल्म में सीन काटना और कम सीन देना जैसे काम भी किये हैं। इस लिस्ट में अब एक और एक्ट्रेस का नाम जुड़ गया है जिसने अपने दौर के कई बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की है।