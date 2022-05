Lock Upp:तेजस्वी प्रकाश ने बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा से ज्यादा बटोरी फीस, वसूले इतने लाख

कंगना रनौत का शो लॉक अप अब अपने आखिरी पड़ाव में आ गया है। शो को खूब प्यार मिला। लोगों ने इसे खूब पसंद किया। शो में आए प्रतिभागियों को अलग पहचान मिली। शो का आज यानी 7 मई को फिनाले है, जिसके बाद ये सफर खत्म हो जाएगा। शो के फाइनलिस्ट मिल चुके हैं।

Published: May 07, 2022 11:52:29 am

फिनाले वीक में बतौर वॉर्डन एंट्री तेजस्वी प्रकाश की एंट्री हुई है, जबकि तेजा के बॉयफ्रेंड एक्टर करण कुंद्रा पहले से ही शो में जेलर की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है। भले ही शो में तेजस्वी कुछ समय के लिए आई हों, लेकिन इससे सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। एक बार स्क्रीन पर दोनों को साथ देखकर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।

tejasswi prakash charged this much amount for show lock upp