Drishyam को भी पीछे छोड़ गई ये फिल्म, 131 मिनट की ये फिल्म OTT पर छाई

फिल्म 'वध 2' एक क्राइम थ्रिलर है, जो रिलीज के बाद से ही OTT पर तेजी से चर्चा में बनी हुई है। फिल्म की बात करें तो, कहानी जेल के अंदर घटित होती है, जहां शंभूनाथ मिश्रा (संजय मिश्रा) MP के शिवपुरी की जेल में तैनात एक पुलिसकर्मी है। शंभूनाथ के जीवन में कई मुश्किलें हैं और उनकी पत्नी गुजर चुकी है, बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने काफी लोन ले रखा है। अपने कर्ज चुकाने के लिए वे जेल के अंदर सब्जियां उगाते हैं और बाहर जाकर बेचते भी हैं, इस फिल्म में काफी सस्पेंस भरा है, जो आपको सीट से उठने नहीं देगी।