ये फिल्म है, कोई प्रोजेक्ट नहीं…धुरंधर 2 की तारीफ में अमीषा पटेल ने कही ऐसी बात

बता दें, इस फिल्म की कामयाबी पर कई बॉलीवुड स्टार्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जिनमें से एक है फेमस एक्ट्रेस अमीषा पटेल। एक्ट्रेस ने खास ट्वीट करके कहा कि आदित्य धर ने इस फिल्म को एक प्रोजेक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक सच्ची फिल्म की तरह बनाया है। उन्होंने लिखा, "इंडस्ट्री को ये समझना चाहिए कि आदित्य धर ने फिल्म बनाई है, कोई प्रोजेक्ट नहीं। उन्होंने एक्टर्स को कास्ट किया है, इंस्टाग्राम ट्रेंड बनाने वालों को नहीं। प्रोजेक्ट बनाना छोड़ो, फिल्में बनाना शुरू करो।" इससे पहले शिल्पा शेट्टी, राकेश रोशन, अनुपम खेर, रजनीकांत, राम गोपाल वर्मा, अल्लू अर्जुन, ऋषभ शेट्टी और एसएस राजामौली समेत कई अन्य स्टार्स ने भी 'धुरंधर 2' की जमकर सराहना की है।