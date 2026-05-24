Twisha Sharma Last Rites: दूसरे पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा शर्मा के अंतिम संस्कार पर अपडेट, पिता ने सीएम मोहन यादव का किया धन्यवाद

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने भावुक होते हुए कहा, 'एम्स की टीम पहुंच चुकी है और हमें भरोसा है कि वे हमें न्याय दिलाएंगे। जांच में जो भी विसंगतियां हैं, वे सामने आएंगी। हमें बॉडी पहचान प्रक्रिया के लिए बुलाया गया था… मुख्यमंत्री समेत उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मामले का संज्ञान लिया और सीबीआई जांच की सिफारिश की… यह मामला एक सीख बनेगा और भविष्य में किसी बेटी के साथ ऐसा करने से पहले लोग कई बार सोचेंगे'।