30 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर की मुस्लिम लड़के से शादी होने पर बोलीं ‘वड़ा पाव गर्ल’, कहा- प्यार की जीत हो गई

Vada Pav Girl On Kanika Sharma-Saqib Saifi Wedding: वड़ा पाव गर्ल अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। अब हाल ही में वो ब्राह्मण इन्फलुएंसर कनिका शर्मा की शादी में पहुंचीं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 30, 2026

Vada Pav Girl On Kanika Sharma-Saqib Saifi Wedding

Vada Pav Girl On Kanika Sharma-Saqib Saifi Wedding (सोर्स- एक्स)

Vada Pav Girl On Kanika Sharma-Saqib Saifi Wedding: सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले मशहूर कंटेंट क्रिएटर्स कनिका शर्मा और साकिब सैफी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हालांकि इस बार वजह कोई विवाद या वीडियो कंटेंट नहीं, बल्कि उनकी शादी बनी है। दोनों ने अलग-अलग धर्म से होने के बावजूद एक-दूसरे का हाथ थामकर अपने रिश्ते को नई पहचान दी है।

कनिका और साकिब ने की शादी (Vada Pav Girl On Kanika Sharma-Saqib Saifi Wedding)

दरअसल, कुछ समय पहले धार्मिक भावनाओं से जुड़े विवादों को लेकर दोनों काफी चर्चा में रहे थे। उस दौरान सोशल मीडिया पर उन्हें लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थीं। लेकिन तमाम उतार-चढ़ाव और आलोचनाओं के बावजूद कनिका और साकिब ने अपने रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाया और अब शादी के बंधन में बंधकर एक नई शुरुआत की है।

उनकी शादी की सबसे खास बात यह रही कि दोनों ने एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में निभाईं। पहले दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और उसके बाद निकाह की रस्म पूरी की। इस तरह दोनों ने अपने रिश्ते में बराबरी और सम्मान का संदेश दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है।

शादी की तस्वीरें और वीडियोज वायरल

शादी की तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वायरल तस्वीरों में कनिका लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में दुल्हन के रूप में नजर आ रही हैं, वहीं साकिब भी पारंपरिक अंदाज में बेहद आकर्षक दिख रहे हैं। दोनों की जोड़ी को देखकर फैंस लगातार उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उनके इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं।

वड़ा पाव गर्ल भी शादी में हुई शामिल

दिलचस्प बात यह भी है कि इस खास मौके पर सोशल मीडिया सेंसेशन चंद्रिका दीक्षित भी शादी समारोह में शामिल हुईं। उन्होंने शादी से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि उन्हें इस रिश्ते से बेहद खुशी मिली है और ये प्यार की जीत का उदाहरण है। उनका यह बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

सड़क हादसे में अभिनेता के भतीजे की हुई मौत, रोते हुए एक्टर ने जोड़े हाथ, बोले- भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए
TV न्यूज
Actor Rahul Sharma Nephew Accident

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Mar 2026 06:46 pm

Hindi News / Entertainment / ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर की मुस्लिम लड़के से शादी होने पर बोलीं ‘वड़ा पाव गर्ल’, कहा- प्यार की जीत हो गई

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

सोनू निगम के कराची कॉन्सर्ट में जब हुआ ब्लास्ट, सालों बाद बोले- मुझपर अटैक हुआ लेकिन पाकिस्तानी ने बचाया

Sonu Nigam Karachi Concert Blast
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ में आतंकवादी बने विवेक सिन्हा का फूटा गुस्सा, बोले- अब क्या पाकिस्तान से आतंकियों को लाकर एक्टिंग कराएं

Vivek Sinha Reacts To Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड

यूट्यूब पर लीक हुई ‘धुरंधर 2’, इंटरनेट पर मचा हड़कंप, आदित्य धर ने तुरंत लिया एक्शन

Dhurandhar 2 Leaked Online On Youtube
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के सीन में बड़ी गलती के बाद मेकर्स ने लिया बड़ा फैसला, सिनेमाघरों में फिर रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म

Dhurandhar The Revenge Re Released In Theatres
बॉलीवुड

Ross Friedman Dead : ‘लाइलाज’ बीमारी ALS से एक और फेमस स्टार की मौत, बोलने तक की शक्ति छिन लेता है ये रोग

Ross Friedman Death cause ALS, Ross Friedman Dead, Ross Friedman Dead at 72 ALS Diagnosis, Ross Friedman ALS,
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.