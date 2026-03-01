ब्राह्मण इन्फ्लुएंसर की मुस्लिम लड़के से शादी होने पर बोलीं ‘वड़ा पाव गर्ल’, कहा- प्यार की जीत हो गई

उनकी शादी की सबसे खास बात यह रही कि दोनों ने एक-दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं के अनुसार विवाह की रस्में निभाईं। पहले दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए और उसके बाद निकाह की रस्म पूरी की। इस तरह दोनों ने अपने रिश्ते में बराबरी और सम्मान का संदेश दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है।