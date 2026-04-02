VIDEO: ‘धुरंधर 2’ का गाना गाकर छा गया ये सिक्योरिटी गार्ड, लोग बोले-ये है रियल टैलेंट

Dhurandhar 2 songs viral video: कभी-कभी हमें मनोरंजन ढूंढना नहीं पड़ता बल्कि खुद हमारे सामने आ जाती है। ऐसी ही एक चपटी खबर आपको बताने वाली हूं, जो अपने काम के दौरान एक और टैलेंट में एक्सपर्ट निकला। बता दें, एक सामान्य सोसायटी की गेट पर खड़ा एक सिक्योरिटी गार्ड अचानक एक मिसाल बन गया। रोज की तरह ही दिन था, लेकिन अचानक उसकी आवाज में गाना सुनकर पूरा माहौल बदल गया। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, लोग थम गए और उसकी आवाज सुनने लगे। उसकी आवाज में एक ऐसा जादू दिखा कि वो तुरंत लोगों का दिल जीतने कामयाब रहा।