कमजोर दिल वाले सावधान! 364 एपिसोड, लेकिन खौफ ऐसा कि उड़ जाएगी नींद

बता दें, इस शो की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि हर 3-4 एपिसोड में कहानी बदलती थी, जिससे दर्शकों को लगातार नया सस्पेंस और डर का खौफनाक मंजर देखने को मिलता था। दरअसल, भूत-प्रेत, आत्माओं और तंत्र-मंत्र से जुड़ी इन कहानियों ने दर्शकों को इतना डरा दिया कि लोग किचन में अकेले पानी लेने से भी कतरा जाते थे। इस शो में पंकज धीर, अर्चना पूरन सिंह और शगुफ्ता अली जैसे कई स्टार्स भी लीड रोल में नजर आए। रामसे ब्रदर्स ने अपने फिल्म 'पुराना मंदिर' का थीम म्यूजिक भी इस शो में यूज किया था जिससे एक अलग ही डरावनी गूंज पैदा हुई।