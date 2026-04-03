यौन उत्पीड़न मामले में WCC का फूटा गुस्सा, डायरेक्टर रंजीत बालकृष्णन विवाद पर उठाए गंभीर सवाल!

WCC Reaction On Ranjith Balakrishnan Case: मलयालम फिल्म डायरेक्टर रंजीत बालकृष्णन पर हाल ही में एक युवा एक्ट्रेस ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के बाद रंजीत बालकृष्णन को मंगलवार की रात गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन अब ऐसी खबरे आ रही है कि उन पर न केवल सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश का केस था, बल्कि एक महिला की इज्जत खराब करने, गलत तरीके से कैद करने और गंदे इशारे करने के भी आरोप हैं। साथ ही, पीड़िता ने बताया है कि ये घटना फिल्म सेट पर एक प्राइवेट कारवां में हुई, जहां कई लोग मौजूद थे।