आखिर कौन है Aryan Khan की रूमर्ड गर्लफ्रेंड, जो खूबसूरती में देती अनन्या और सुहाना को कड़ी टक्कर

Who Is Larissa Bonesi: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान अब निर्देशन की दुनिया में कदम रख चुके हैं, और उनकी वेब सीरीज 'The Ba***ds of Bollywood' का प्रीमियर हाल ही में हुआ। इस खास अवसर पर बॉलीवुड के कई बड़े सितारे पहुंचे, लेकिन सबकी निगाहें एक खास चेहरे पर टिकी रहीं और वो थीं ब्राजीलियन मॉडल और एक्ट्रेस लारिसा बोनेसी।
दरअसल, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रीमियर में लारिसा ब्लैक कलर के आउटफिट में बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने अपनी खूबसूरती से अनन्या पांडे और सुहाना खान जैसी स्टार किड्स को भी कड़ी टक्कर दी।
लारिसा बोनेसी का जन्म 28 मार्च, 1990 को ब्राजील में हुआ था और उन्होंने 13 साल की उम्र में चीन जाकर मॉडलिंग शुरू की। 2011 में वे मुंबई आईं और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली झलक फिल्म 'देसी बॉयज' के गाने 'सुबहा होने ना दे' में देखने को मिली थी। इसके बाद उन्होंने तेलुगु फिल्म 'थिक्का' (2016) में लीड रोल निभाया।
बता दें कि लारिसा ने हिंदी, तेलुगु फिल्मों के अलावा कई म्यूजिक वीडियोज और ऐड्स में भी काम किया है। अब तक लारिसा 'गो गोवा गॉन', 'थिक्का', 'नेक्स्ट एंटी?' और 'पेंटहाउस' जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने 'सुरमा सुरमा', 'जाम', और 'आओ ना' जैसे म्यूजिक वीडियोज में भी अभिनय किया है। उन्होंने विवेल, निविया, महिंद्रा गस्टो और लेविस जैसे कई बड़े ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की है। आर्यन खान के ब्रांड D’YAVOL X के लिए भी वे प्रिंट ऐड्स में नजर आईं। उन्होंने टोटल 10 से ज्यादा फिल्म और वीडियो प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है।
दरअसल, आर्यन और लारिसा की उम्र में लगभग 8 साल का डिफरेंस है। आर्यन का जन्म 13 नवंबर, 1997 को हुआ था, जबकि लारिसा का जन्म 28 मार्च, 1990 को हुआ और दोनों ने अपने रिश्ते को अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है, लेकिन कई मौकों पर साथ देखे जाने और सोशल मीडिया एक्टिविटी से उनके अफेयर की अफवाहें तेज हैं।
लारिसा ने आर्यन के ब्रांड के लिए काम भी किया है, जिससे उनके बीच की नजदीकियों की चर्चा और भी बढ़ गई है। लारिसा बोनेसी फिलहाल एक एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रुप में एक्टिव हैं और भारत में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार, उनकी नेटवर्थ लगभग 40 लाख से 4 करोड़ के बीच है। वे फिटनेस और ट्रैवल की शौकीन हैं और हमेंशा इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट और शूट्स की फोटो शेयर करती हैं। अब देखना ये है कि लारिसा बोनेसी और आर्यन खान के साथ उनका रिश्ता क्या मोड़ लेता है।