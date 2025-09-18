आखिर कौन है Aryan Khan की रूमर्ड गर्लफ्रेंड, जो खूबसूरती में देती अनन्या और सुहाना को कड़ी टक्कर

लारिसा ने आर्यन के ब्रांड के लिए काम भी किया है, जिससे उनके बीच की नजदीकियों की चर्चा और भी बढ़ गई है। लारिसा बोनेसी फिलहाल एक एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रुप में एक्टिव हैं और भारत में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार, उनकी नेटवर्थ लगभग 40 लाख से 4 करोड़ के बीच है। वे फिटनेस और ट्रैवल की शौकीन हैं और हमेंशा इंस्टाग्राम पर अपने वर्कआउट और शूट्स की फोटो शेयर करती हैं। अब देखना ये है कि लारिसा बोनेसी और आर्यन खान के साथ उनका रिश्ता क्या मोड़ लेता है।