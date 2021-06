भारतीय लड़के और पाकिस्तानी लड़की का रोमांस दिखाने के चलते पाकिस्तानी यूजर्स ने की 'धूप की दीवार' पर बैन की मांग

मुंबई। भारत और पाकिस्तान के बीच वैसे तो कई मुद्दों को लेकर तनाव रहता आया है। हालांकि सभी मुद्दों में से कश्मीर का विषय बेहद संवेदनशील माना जाता है। हाल ही में एक पाकिस्तानी वेब सीरीज 'धूप की दीवार' का ट्रेलर रिलीज हुआ है। इस ट्रेलर को लॉन्च होते ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स खफा हो गए हैं। नाराज यूजर्स का आरोप है कि ये सीरीज देशभक्ति की भावना के खिलाफ है। इस पर बैन लगाया जाए।

सीरीज पर बैन की मांग

'धूप की दीवार' में एक भारतीय लड़के और पाकिस्तानी लड़की में प्यार दिखाया गया है। इस सीरीज में कश्मीर में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों की कहानी को मार्मिक ढंग से बुना गया है। सजल अली और रजा मिर स्टारर ये सीरीज 25 जून को जी5 पर स्ट्रीम होगी। हालांकि इसका ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर विरोध होना शुरू हो गया है। इस सीरीज को देशभक्ति की भावना के विपरीत बताते हुए बैन की मांग की जा रही है। पाकिस्तान में ट्विटर पर 'बैन धूप की दीवार' हैशटैग ट्रेंड हो रहा है।

यह भी पढ़ें : Ertugrul Ghazi : कश्मीर में क्यों पसंद की जा रही तुर्क लड़ाके पर बनी वेब सीरीज

यूजर्स ने लगाए आरोप

'धूप की दीवार' का विरोध कर रहे ट्विटर यूजर्स का कहना है कि निर्माता कश्मीरियों के खून से पैसा बनाना चाहते हैं। ये भी लिखा जा रहा है कि 'कश्मीर का खून बेचने के लिए नहीं है। एक पाकिस्तानी यूजर का कहना है कि,'हम कश्मीरी शहीदों और पाकिस्तानी शहीदों का खून बर्बाद नहीं होने देंगे।' कश्मीर और पाकिस्तान में कुछ ऐसे देशद्रोही हैं जो पैसों के लिए अपने धर्म का सौदा कर चुके हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए।' एक अन्य यूजर ने लिखा,'पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहेगा। दुर्भाग्य से सजल और अहद पैसे के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 5वीं पीढ़ी के युद्ध का हिस्सा हो गए हैं।' इसी तरह कई यूजर्स ने सीरीज की कहानी, कलाकारों, निर्माताओं पर आरोप लगाते हुए बैन की मांग की है।

यह भी पढ़ें : 'लक्ष्मी बम' के बाद प्रकाश झा की 'Aashram' पर भी लगे धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप

Pakistan will always stand with the oppressed people of occupied Kashmir. Unfortunately Sajal and Ahad have become a part of 5th generation war of India against Pakistan for money. #BanDhoopKiDeewar pic.twitter.com/HbB4Nt2mXj

We will not allow the blood of Kashmiri martyrs to be wasted nor will we allow the blood of Pakistani martyrs to be wasted

There are some traitors in Kashmir and Pakistan who have traded their faith for some money it is a shame for them#BanDhoopKiDeewar #MuslimFreedomMovement pic.twitter.com/evcgN39vsn