तुम इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं...Aditya Dhar संग शादी पर यामी गौतम झेलनी पड़ी ट्रोलिंग

इस कपल्स की लव स्टोरी काफी खास है। एक बार यामी ने रणवीर अल्लाहबादिया के साथ बातचीत में बताया था कि वे दोनों फिल्म 'उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक' के प्रमोशन के दौरान करीब आए थे। वो समय था जब दोनों ने दोस्ती शुरू की और धीरे-धीरे उनका रिश्ता गहरा हो गया। यामी को आदित्य की शांति भरी प्रकृति और फिल्ममेकिंग के प्रति उनका समर्पण सबसे ज्यादा पसंद आया। इस बीच, आदित्य धर और यामी गौतम की जोड़ी बॉलीवुड में एक अलग ही मिसाल पेश कर रही है। उनकी सादगी, प्राइवेट लाइफ की प्यारी बातें और एक-दूसरे के लिए सम्मान उन्हें फैंस के दिलों में खास जगह दिलाती हैं।