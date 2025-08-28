Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मनोरंजन

क्लाइमैक्स देख हो जाएंगे पागल! YouTube की इस रोमांटिक फिल्म ने ‘Saaiyara’ को भी छोड़ा पीछे

Romantic Movie: YouTube पर एक ऐसी रोमांटिक फिल्म मौजूद है जिसका क्लाइमैक्स इतना जबरदस्त है कि आप इसे देख दंग रह जाएंगे, ये फिल्म आजकल खूब पसंद की जा रही है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 28, 2025

क्लाइमैक्स देख हो जाएंगे पागल! YouTube की इस रोमांटिक फिल्म ने 'Saaiyara' को भी छोड़ा पीछे
'दिया' का पोस्टर( फोटो सोर्स: X)

Watching The Climax: बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म 'सैयारा' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि YouTube पर एक ऐसी फिल्म मौजूद है जो 'सैयारा' को भी टक्कर दे सकती है? अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद हैं, तो ये फिल्म आपके दिल को छू लेगी और इसका क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देगा। हम बात कर रहे हैं साउथ इंडियन फिल्म 'दिया' की।

YouTube की रोमांटिक फिल्म

'दिया' की कहानी हीरोइन दिया (खुशी रवि) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक शांत स्वभाव की लड़की है। फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि दिया रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां दिया कॉलेज में अपने क्रश रोहित (दीक्षित शेट्टी) को छुप-छुपकर देखती है। वह हर रोज रोहित को अपनी पसंद बताने के बारे में सोचती है, लेकिन अपने शांत स्वभाव के कारण कह नहीं पाती।

ये भी पढ़ें

इंसानी दिमाग की खोल देंगी पेंच, ये 5 खौफनाक sci-fi सीरीज
OTT
इंसानी दिमाग की खोल देंगी पेंच, ये 5 खौफनाक साइंस-फाई सीरीज

फिल्म की कहानी

एक दिन उसे पता चलता है कि रोहित कॉलेज छोड़कर चला गया है। इसके साथ ही तीन साल बाद दिया को फिर से रोहित दिखाई देता है। इस बार रोहित खुद दिया से बात करता है और धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों के परिवार शादी की डेट भी फिक्स कर देते हैं, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें दिया बच जाती है और रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की मौत के बाद दिया रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने के लिए जाती है। फिर उसकी जिंदगी में आदी (पृथ्वी कंबार) आता है। फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है।

अगर आप इस फिल्म को YouTube पर Netrix Music नाम के चैनल पर देख सकते हैं। 'दिया' एक कन्नड़ मूवी है, जिसे आप हिन्दी में भी देख सकते है। जो 2020 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को अब तक 25.5 मिलियन बार देखा जा चुका है। ये एक बेहतरीन रोमांटिक फिल्म हैं।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Aug 2025 04:59 pm

Hindi News / Entertainment / क्लाइमैक्स देख हो जाएंगे पागल! YouTube की इस रोमांटिक फिल्म ने ‘Saaiyara’ को भी छोड़ा पीछे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.