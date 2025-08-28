क्लाइमैक्स देख हो जाएंगे पागल! YouTube की इस रोमांटिक फिल्म ने ‘Saaiyara’ को भी छोड़ा पीछे

एक दिन उसे पता चलता है कि रोहित कॉलेज छोड़कर चला गया है। इसके साथ ही तीन साल बाद दिया को फिर से रोहित दिखाई देता है। इस बार रोहित खुद दिया से बात करता है और धीरे-धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों के परिवार शादी की डेट भी फिक्स कर देते हैं, लेकिन तभी एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें दिया बच जाती है और रोहित की मौत हो जाती है। रोहित की मौत के बाद दिया रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या करने के लिए जाती है। फिर उसकी जिंदगी में आदी (पृथ्वी कंबार) आता है। फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है।