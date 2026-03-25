यूट्यूबर अरमान मलिक बने 5वें बच्चे के पिता, पायल मलिक बनीं मां, फोटो शेयर कर दी गुड न्यूज

YouTuber Armaan Malik blessed with baby girl: जहां एक तरफ यूट्यूबर अनुराग डोभाल इन दिनों जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं वहीं, दूसरे यूट्यूबर अरमान मलिक के घर खुशियों ने दस्तक दे दी है। अरमान पांचवें बच्चे के पिता बने हैं। अरमान की पहली पत्नी पायल मलिक ने 24 मार्च को अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया। हालांकि डॉक्टरों ने डिलीवरी के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते (1 से 6 अप्रैल) की तारीख दी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दर्द अचानक शुरू हुआ और आनन-फानन में पायल को अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्होंने अपने नन्हे मेहमान का स्वागत किया। अब उन्होंने पायल और न्यूबॉर्न बेबी की तस्वीर शेयर की है। जिस पर उनके फैंस खुश हो रहे हैं और उन्हें बधाई दे रहे हैं।