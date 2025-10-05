Mani Meraj Arrested: लव जिहाद केस में फेमस यूट्यूबर गिरफ्तार, गर्भपात कराने का भी लगा है आरोप

यूट्यूबर मणि मिराज की हुई गिरफ्तारी
Famous YouTuber Arrested: बिहार और उत्तर प्रदेश के मशहूर यूट्यूबर और कॉमेडियन मणि मेराज को शनिवार देर रात यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मणि मिराज की गिरफ्तारी अनीसाबाद स्थित अपने दोस्त के फ्लैट से निकलते हुए की गई है। वह उस समय साहेबगंज जाने के लिए निकल रहे थे, तभी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें घेर लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें पटना कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गई। जैसे ही ये खबर आई सोशल मीडिया पर तहलका मच गया। हर कोई हैरान रह गया।
मेराज इन दिनों अपनी को-एक्ट्रेस के साथ चल रहे विवादों को लेकर चर्चा में थे। को-एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद यह मामला और भी तूल पकड़ चुका था। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मणि मेराज को यूपी के खोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। युवती ने यूट्यूबर मणि मेराज पर दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए खोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी
युवती का आरोप है कि करीब ढाई साल पहले यूट्यूबर मणि मेराज ने खुद को अविवाहित बताकर उससे दोस्ती की। फिर एक दिन कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर मेराज ने उसे बेहोश कर दिया और फिर बेहोशी की हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही पीड़िता ने यह भी दावा किया था कि मणि मेराज ने उससे लाखों रुपये हड़पने के साथ-साथ कई अन्य लड़कियों से संबंध भी बनाए रखे।
मणि मेराज मूल रूप से मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज प्रखंड के रहने वाले हैं। वह यूट्यूब पर अपनी शॉर्ट कॉमेडी के कारण काफी मशहूर हुए थे। हाल ही में उन्होंने अपनी को-एक्ट्रेस के साथ एक भोजपुरी फिल्म भी बनाई थी।
