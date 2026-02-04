कॉमेडी से ब्रेक के बाद जाकिर खान का बड़ा एलान, ‘पापा यार’ को लेकर फैंस को दिया तोहफा

जाकिर खान जून 2026 में मुंबई के एनएससीआई डोम में लगातार दो दिन परफॉर्म करेंगे। ये शो 13 और 14 जून को आयोजित होंगे। आम टूर शोज से अलग, इन शोज को एक सीमित रेजिडेंसी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि ये शो उनके ऐतिहासिक टूर का आखिरी बड़ा पड़ाव होंगे। इसके अलावा जाकिर ने अप्रैल में होने वाले अपने आखिरी न्यू यॉर्क टूर के बारे में भी फैंस को एक पोस्ट के जरिए बताया है।