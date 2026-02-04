कॉमेडी से ब्रेक के बाद जाकिर खान का बड़ा एलान, ‘पापा यार’ को लेकर फैंस को दिया तोहफा

Zakir Khan Papa Yaar Mumbai Shows (सोर्स- एक्स)
Zakir Khan Papa Yaar Mumbai Shows: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में अपनी शायरी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले जाकिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका मच अवेटेड मुंबई शो, जो उनका ब्रेक से पहले आखिरी शो भी कहा जा रहा है। लंबे समय से फैंस जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो जून 2026 में पूरा होने जा रहा है, जब जाकिर खान अपने सुपरहिट शो ‘पापा यार’ के साथ मुंबई लौटेंगे।
जाकिर खान जून 2026 में मुंबई के एनएससीआई डोम में लगातार दो दिन परफॉर्म करेंगे। ये शो 13 और 14 जून को आयोजित होंगे। आम टूर शोज से अलग, इन शोज को एक सीमित रेजिडेंसी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि ये शो उनके ऐतिहासिक टूर का आखिरी बड़ा पड़ाव होंगे। इसके अलावा जाकिर ने अप्रैल में होने वाले अपने आखिरी न्यू यॉर्क टूर के बारे में भी फैंस को एक पोस्ट के जरिए बताया है।
‘पापा यार’ सिर्फ कॉमेडी शो नहीं बल्कि रिश्तों, खासकर पिता और बच्चों के बीच की अनकही भावनाओं का जश्न है। जाकिर ने इसमें अपने निजी अनुभवों, यादों और पारिवारिक रिश्तों को बेहद सादगी से मंच पर उतारा है। यही वजह है कि यह शो देश-विदेश के 60 से ज्यादा शहरों में दर्शकों के दिलों से जुड़ चुका है। दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक, हर जगह इस शो ने हंसी के साथ-साथ भावुक पल भी दिए हैं।
इस साल की शुरुआत में जाकिर खान ने अपने एक लाइव शो के दौरान फैंस को चौंका दिया था। उन्होंने बताया कि वो लाइव कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं। बाद में उनकी टीम ने साफ किया कि ये ब्रेक 3 से 5 साल तक चल सकता है और संभावना है कि वो 2030 से पहले लाइव टूर पर वापसी न करें। इसके पीछे उन्होंने अपनी सेहत और निजी जिंदगी को प्राथमिकता देने की बात कही।
ब्रेक के ऐलान के दौरान जाकिर खान का भावुक अंदाज भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके शो में मौजूद हैं, वो उनके दिल के बेहद करीब हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने फैंस से अपील की कि वो इस टूर के दौरान अतिरिक्त प्रयास करके शो देखने जरूर आएं, क्योंकि हर परफॉर्मेंस उनके लिए एक जश्न की तरह है।
मुंबई शोज के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और उम्मीद की जा रही है कि टिकट बेहद कम समय में बिक जाएंगे। जाकिर खान की लोकप्रियता और उनके ब्रेक की खबर के बाद इन शोज़ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग