4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

कॉमेडी से ब्रेक के बाद जाकिर खान का बड़ा एलान, ‘पापा यार’ को लेकर फैंस को दिया तोहफा

Zakir Khan Papa Yaar Mumbai Shows: स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने कॉमेडी से ब्रेक से पहले फैंस को बड़ा तोहफा देने का मन बना लिया है। क्या है पूरा मामला. चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Feb 04, 2026

Zakir Khan Papa Yaar Mumbai Shows

Zakir Khan Papa Yaar Mumbai Shows (सोर्स- एक्स)

Zakir Khan Papa Yaar Mumbai Shows: स्टैंड-अप कॉमेडी की दुनिया में अपनी शायरी और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए पहचाने जाने वाले जाकिर खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। वजह है उनका मच अवेटेड मुंबई शो, जो उनका ब्रेक से पहले आखिरी शो भी कहा जा रहा है। लंबे समय से फैंस जिस पल का इंतजार कर रहे थे, वो जून 2026 में पूरा होने जा रहा है, जब जाकिर खान अपने सुपरहिट शो ‘पापा यार’ के साथ मुंबई लौटेंगे।

मुंबई में दो खास शो (Zakir Khan Announcement on Papa Yaar Mumbai Shows)

जाकिर खान जून 2026 में मुंबई के एनएससीआई डोम में लगातार दो दिन परफॉर्म करेंगे। ये शो 13 और 14 जून को आयोजित होंगे। आम टूर शोज से अलग, इन शोज को एक सीमित रेजिडेंसी के तौर पर पेश किया जा रहा है, जिससे इनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। माना जा रहा है कि ये शो उनके ऐतिहासिक टूर का आखिरी बड़ा पड़ाव होंगे। इसके अलावा जाकिर ने अप्रैल में होने वाले अपने आखिरी न्यू यॉर्क टूर के बारे में भी फैंस को एक पोस्ट के जरिए बताया है।

‘पापा यार’ क्यों है खास?

‘पापा यार’ सिर्फ कॉमेडी शो नहीं बल्कि रिश्तों, खासकर पिता और बच्चों के बीच की अनकही भावनाओं का जश्न है। जाकिर ने इसमें अपने निजी अनुभवों, यादों और पारिवारिक रिश्तों को बेहद सादगी से मंच पर उतारा है। यही वजह है कि यह शो देश-विदेश के 60 से ज्यादा शहरों में दर्शकों के दिलों से जुड़ चुका है। दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक, हर जगह इस शो ने हंसी के साथ-साथ भावुक पल भी दिए हैं।

5 साल के ब्रेक का ऐलान

इस साल की शुरुआत में जाकिर खान ने अपने एक लाइव शो के दौरान फैंस को चौंका दिया था। उन्होंने बताया कि वो लाइव कॉमेडी से लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं। बाद में उनकी टीम ने साफ किया कि ये ब्रेक 3 से 5 साल तक चल सकता है और संभावना है कि वो 2030 से पहले लाइव टूर पर वापसी न करें। इसके पीछे उन्होंने अपनी सेहत और निजी जिंदगी को प्राथमिकता देने की बात कही।

फैंस के लिए भावुक संदेश

ब्रेक के ऐलान के दौरान जाकिर खान का भावुक अंदाज भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो लोग उनके शो में मौजूद हैं, वो उनके दिल के बेहद करीब हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने फैंस से अपील की कि वो इस टूर के दौरान अतिरिक्त प्रयास करके शो देखने जरूर आएं, क्योंकि हर परफॉर्मेंस उनके लिए एक जश्न की तरह है।

टिकट और फैंस की दीवानगी

मुंबई शोज के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे और उम्मीद की जा रही है कि टिकट बेहद कम समय में बिक जाएंगे। जाकिर खान की लोकप्रियता और उनके ब्रेक की खबर के बाद इन शोज़ को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

ये भी पढ़ें

‘मैं छोटे कपड़े…’, ड्रेस की वजह से अनकम्फर्टेबल हुईं 66 साल की नीना गुप्ता, बोलीं- मैं हैरान रह गई
बॉलीवुड
Neena Gupta Became Unconfortable Due To Dress

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Feb 2026 05:03 pm

Published on:

04 Feb 2026 05:02 pm

Hindi News / Entertainment / कॉमेडी से ब्रेक के बाद जाकिर खान का बड़ा एलान, ‘पापा यार’ को लेकर फैंस को दिया तोहफा

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल

47 की शमिता शेट्टी कर रही हैं दीपेश शर्मा को डेट? फोटोज से बढ़ी सोशल मीडिया पर हलचल
बॉलीवुड

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा

फौजी की रिहाई का मामला HC तक पहुंचा, सेलिना जेटली के साथ खड़ी दिखीं प्रीति जिंटा
बॉलीवुड

लड़कियां मंदिर जाने के बहाने कहीं और… पवन सिंह ने होस्ट से ली चुटकी, दूसरी पत्नी पर कसा तंज!

पवन सिंह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के सिद्धार्थनगर महोत्सव 2026 के दौरान मंच पर उन्होंने एक महिला एंकर को मजाक में शादी के लिए प्रपोज कर दिया। साथ ही उन्होंने इस दौरान महिलाओं पर एक तंज भी कसा, जिसे लोग उनकी निजी जिंदगी से जोड़ रहे हैं। देखिए पूरी वीडियो...
भोजपुरी

अपनी बॉडी देखो, तुम हीरोइन नहीं लगती…66 की नीना गुप्ता ने बेबाकी से किससे कही ये बात?

Neena Gupta Bold Statement To Daughter Masaba
बॉलीवुड

29 साल बाद तारा सिंह का थप्पड़ और रहमान डकैत का दम साथ देख, फैंस ने किया ऐसा रिएक्ट

अक्षय खन्ना संग सनी देओल
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.