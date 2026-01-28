जाकिर खान को क्यों लेना पड़ा कॉमेडी से ब्रेक? अब जाकर बताई असली वजह, बोले- अपने शरीर को…

Zakir Khan Reveals Reason Behind Break: स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में अपनी सादगी, गहरी बातों और दिल को छू लेने वाले अंदाज से खास पहचान बनाने वाले जाकिर खान ने हाल ही में अपने फैंस को चौंका दिया। जब उन्होंने अचानक कॉमेडी से ब्रेक लेने का ऐलान किया, तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे उनके चाहने वालों के मन में भी कई सवाल उठने लगे। आखिर जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, उसी दौर में जाकिर ने रुकने का फैसला क्यों किया?