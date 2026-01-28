28 जनवरी 2026,

मनोरंजन

जाकिर खान को क्यों लेना पड़ा कॉमेडी से ब्रेक? अब जाकर बताई असली वजह, बोले- अपने शरीर को…

कॉमेडियन जाकिर खान ने कुछ दिन पहले कॉमेडी से ब्रेक का एलान करके अपने फैंस को मायूस कर दिया था। अब उन्होंने इसके पीछे का असली कारण बताया है।

मुंबई

image

Himanshu Soni

Jan 28, 2026

Zakir Khan Reveals Reason Behind Break

Zakir Khan (सोर्स इंस्टाग्राम- zakirkhan_208)

Zakir Khan Reveals Reason Behind Break: स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में अपनी सादगी, गहरी बातों और दिल को छू लेने वाले अंदाज से खास पहचान बनाने वाले जाकिर खान ने हाल ही में अपने फैंस को चौंका दिया। जब उन्होंने अचानक कॉमेडी से ब्रेक लेने का ऐलान किया, तो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे उनके चाहने वालों के मन में भी कई सवाल उठने लगे। आखिर जिस मुकाम पर पहुंचने के लिए लोग सालों मेहनत करते हैं, उसी दौर में जाकिर ने रुकने का फैसला क्यों किया?

जाकिर ने अब खुद बताई वजह (Zakir Khan Reveals Reason Behind Break)

'गल्फ न्यूज' के साथ हालिया बातचीत में जाकिर खान ने साफ किया कि ये फैसला किसी थकान या मन ऊबने का नतीजा नहीं है, बल्कि उनकी सेहत से गहराई से जुड़ा हुआ है। उन्होंने माना कि बीते कई सालों में काम को उन्होंने हर चीज से ऊपर रखा, जिसका असर अब उनके शरीर पर दिखने लगा है। लगातार यात्राएं, नींद की कमी और हजारों लोगों से रोज मिलना- ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था।

सेहत को लेकर जाकिर ने कही ये बात (Zakir KhanGives Health Update)

बातचीत करते हुए जाकिर ने कहा, 'मुझे अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। मेरे परिवार में कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, जो एक उम्र के बाद उभरने लगती हैं। मैंने अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचाया है। दो घंटे सोता हूं और फिर हजारों लोगों से मिलने चला जाता हूं, क्योंकि जिस पल आप शहर में पहुंचते हो, तभी से लोगों से मिलने लगते हो'।

'दस साल तक बिना रुके किया काम'

कॉमेडियन ने ये भी कहा कि वह अपने परिवार की पहली पीढ़ी हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी पहचान और सफलता हासिल की है। ऐसे में उन्हें लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार बनाना उनकी जिम्मेदारी है। इसी सोच ने उन्हें करीब दस साल तक बिना रुके काम करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि अब उन्हें एहसास हुआ कि अगर सेहत साथ नहीं देगी, तो लंबे समय तक मंच पर टिक पाना मुश्किल हो जाएगा।

80 साल की उम्र तक कॉमेडी करना चाहते हैं जाकिर

जाकिर खान के ब्रेक को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी खूब वायरल हुआ, जिसमें ये दावा किया गया कि वह 2030 तक स्टैंडअप कॉमेडी से दूर रहेंगे। इस पर भी जाकिर ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि ये बात एक खास शहर और परिस्थितियों के संदर्भ में कही गई थी, न कि पूरी तरह से कॉमेडी छोड़ने के इरादे से। उनका कहना है कि ब्रेक लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपने फैंस से सालों तक दूर हो जाएं।

अपने हालिया लाइव शो के दौरान जाकिर ने यह भी कहा कि वो 80 साल की उम्र तक कॉमेडी करना चाहते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है स्वस्थ रहना। उन्होंने साफ किया कि ये ब्रेक उनके काम से प्यार खत्म होने की निशानी नहीं है, बल्कि उस प्यार को लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश है।

Arijit Singh: अरिजीत ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिग, खुद बताई वजह, संगीत बनाना नहीं छोड़ेंगे गायक
बॉलीवुड
Arijit Singh Retirement Reason Revealed

Published on:

28 Jan 2026 10:01 am

जाकिर खान को क्यों लेना पड़ा कॉमेडी से ब्रेक? अब जाकर बताई असली वजह, बोले- अपने शरीर को…

