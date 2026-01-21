जाकिर खान के फैंस को झटका, स्टैंडअप कॉमेडी से लिया 5 साल का ब्रेक, पोस्ट में लिखा ये बड़ा कारण

जाकिर ने अपनी पोस्ट में लिखा था, "मुझे स्टेज पर होना दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने एक साल तक इस ब्रेक को टालने की कोशिश की, लेकिन अब लगता है कि बहुत देर होने से पहले रुक जाना ही बेहतर है।" डॉक्टरों ने भी उन्हें इस 'स्पेशल' को रिकॉर्ड करने के बाद पूरी तरह आराम करने और काम से दूरी बनाने की सख्त सलाह दी है। जाकिर का यह फैसला उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए लोग सोशल मीडिया पर उनके जल्द ठीक होकर लौटने की दुआएं कर रहे हैं।