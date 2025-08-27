चौथी कक्षा के छात्र ने नोटबुक पर लिखा ‘जय श्री राम’; पढ़ते ही शिक्षक ने खोया आपा और फिर मासूम के साथ…

वहीं, बच्चे के पिता का कहना है, "25 अगस्त को जब मेरा बेटा स्कूल से लौटा, तो उसने मुझे बताया कि उसके शिक्षक ने उसकी नोटबुक पर 'जय श्री राम' लिखा देखकर उसे डंडे से पीटा। हम शिकायत दर्ज कराने स्कूल गए, लेकिन शिक्षक ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। शिक्षक ने 13 अगस्त को भी इसी कारण से बच्चे की पिटाई की थी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधक से शिकायत की गई थी।"