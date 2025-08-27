चौथी कक्षा के छात्र ने नोटबुक पर लिखा ‘जय श्री राम’; पढ़ते ही शिक्षक ने खोया आपा और फिर मासूम के साथ…

UP Crime: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक कॉन्वेंट स्कूल के 9 साल के चौथी कक्षा के छात्र की उसके शिक्षक ने जमकर पिटाई कर दी। छात्र ने अपनी नोटबुक में 'जय श्री राम' लिखा था।
पुलिस ने बताया कि बच्चे के पिता द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। DSP (एटा सिटी) अमित कुमार राय ने कहा, "बच्चे के माता-पिता ने लिखित शिकायत दी है। मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है।"
उन्होंने कहा कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोतवाली देहात थाने में BNS की धारा 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत FIR दर्ज की गई है।
मामले को लेकर स्कूल प्रबंधक अवधेश कुमार ने कहा, "हमने शिक्षक से बात की और उन्हें बताया कि किसी व्यक्ति की धार्मिक मान्यताएं निजी मामला होती हैं और उनका काम केवल पढ़ाने तक ही सीमित है। हमारी सलाह के बावजूद भी यह घटना हुई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और हर संभव मदद करेगी।"
वहीं, बच्चे के पिता का कहना है, "25 अगस्त को जब मेरा बेटा स्कूल से लौटा, तो उसने मुझे बताया कि उसके शिक्षक ने उसकी नोटबुक पर 'जय श्री राम' लिखा देखकर उसे डंडे से पीटा। हम शिकायत दर्ज कराने स्कूल गए, लेकिन शिक्षक ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया। शिक्षक ने 13 अगस्त को भी इसी कारण से बच्चे की पिटाई की थी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधक से शिकायत की गई थी।"