Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

एटा

पापा-मम्मी के घर पर नहीं होने का बेटी ने उठाया फायदा: प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भाई ने देखा; और फिर…

UP Crime: घर में पापा-मम्मी के नहीं होने का नाबालिग लड़की ने गलत फायदा उठाया। लड़की ने अपने प्रेमी को घर बुला लिया। उसे आपत्तिजनक स्थित में लड़की के छोटे भाई ने देख लिया। जानिए पूरा मामला क्या है?

एटा

Harshul Mehra

Aug 28, 2025

UP Crime
एटा में बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर की छोटे भाई की हत्या। फोटो सोर्स-Ai

UP Crime: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक बहन ने अपने छोटे भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। इस नृशंस हत्याकांड में लड़की के प्रेमी ने भी उसका साथ दिया। मामले की जांच की जा रही है।

भाई ने बहन को आपत्तिजनक स्थिति में देखा

दरअसल, एटा में एक 16 साल लड़की और उसके 20 साल के प्रेमी को लड़की के 13 साल के भाई की गला घोंटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लड़की के भाई ने लड़की को घर के अंदर प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया था।

ये भी पढ़ें

आपके नंबर पर तो नहीं आया ट्रैफिक पुलिस के चालान वाला मैसेज? हैकर्स मिनटों में कर सकते हैं खाता खाली
लखनऊ
UP Crime

लड़के का घर में मिला शव

पुलिस ने बताया कि घटना रविवार देर रात जलेसर थाना इलाके के नगला मितान गांव में हुई। अगली सुबह, लड़के का शव घर के अंदर मिला। जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

मामले में पुलिस ने क्या कहा?

जलेसर के SHO सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि हुई है। लड़का चौथी कक्षा का छात्र था जबकि उसकी बहन ने स्कूल छोड़ दिया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि लड़की उसी गांव के रहने वाले विनय शर्मा (20) के साथ रिश्ते में थी। पूछताछ के दौरान आरोपी लड़की ने पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन बाद में अपने परिवार की मौजूदगी में उसने अपराध कबूल कर लिया।

खेत पर गए थे पिता, घर में नहीं थी मम्मी

SHO सिंह ने बताया, "जब लड़की का प्रेमी शर्मा देर रात उससे मिलने आया, तो उसके पिता खेत पर गए हुए थे और उसकी मां भी घर पर नहीं थी। इस दौरान लड़का उनके पास आया और शोर मचाने की धमकी दी। उसे चुप कराने के लिए शर्मा ने उसका मुंह बंद कर दिया और लड़की ने उसका गला घोंट दिया। इसके बाद शर्मा मौके से फरार हो गया। अगली सुबह लड़की ने अपने भाई को मरा हुआ पाकर नाटक रचने की कोशिश की।"

DSP जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विनय शर्मा को मंगलवार को जेल भेज दिया गया, जबकि लड़की को बाल सुधार गृह में रखा गया है।

ये भी पढ़ें

‘बीजेपी वाले मार देंगे…’; अखिलेश यादव ने पूजा पाल की ‘आड़’ में ये क्या-क्या कह दिया?
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Aug 2025 10:57 am

Published on:

28 Aug 2025 10:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etah / पापा-मम्मी के घर पर नहीं होने का बेटी ने उठाया फायदा: प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भाई ने देखा; और फिर…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.