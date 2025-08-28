पापा-मम्मी के घर पर नहीं होने का बेटी ने उठाया फायदा: प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में भाई ने देखा; और फिर…

SHO सिंह ने बताया, "जब लड़की का प्रेमी शर्मा देर रात उससे मिलने आया, तो उसके पिता खेत पर गए हुए थे और उसकी मां भी घर पर नहीं थी। इस दौरान लड़का उनके पास आया और शोर मचाने की धमकी दी। उसे चुप कराने के लिए शर्मा ने उसका मुंह बंद कर दिया और लड़की ने उसका गला घोंट दिया। इसके बाद शर्मा मौके से फरार हो गया। अगली सुबह लड़की ने अपने भाई को मरा हुआ पाकर नाटक रचने की कोशिश की।"