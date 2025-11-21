आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, भाजपा विधायक के भाई की दर्दनाक मौत

फोटो सोर्स- पत्रिका
Agra Lucknow Expressway car accident इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब कार चालक की अदला बदली हो रही थी। उसी समय पीछे से आए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भाजपा विधायक के भाई सहित तीन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची यूपीडा की टीम ने एंबुलेंस से घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान विधायक के भाई की मौत हो गई। जबकि दो अन्य का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम बच गया। बीजेपी विधायक इटावा के लिए निकल पड़े। घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे कुदरेल के पास की है।
उत्तर प्रदेश के इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जब आगरा से लखनऊ जा रहे हैदरगढ़ बाराबंकी से भाजपा विधायक दिनेश रावत के भाई मिथिलेश रावत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के समय कार में दिलीप पटेल और कार चालक हाफिज भी मौजूद थे। कार अभी कुदरैल के पास पहुंची थी कि ड्राइवर को झपकी लगी। इसके बाद ड्राइवर ने कार रोक दी और ड्राइवर बदलने की चर्चा होने लगी। जैसे ही कार का दरवाजा खोला गया। वैसे ही पीछे से अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने मिथिलेश रावत को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मिथिलेश रावत के घर में कोहराम मच गया। विधायक दिनेश कुमार रावत की घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है।
