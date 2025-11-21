आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, भाजपा विधायक के भाई की दर्दनाक मौत

Agra Lucknow Expressway car accident इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब कार चालक की अदला बदली हो रही थी। उसी समय पीछे से आए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भाजपा विधायक के भाई सहित तीन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची यूपीडा की टीम ने एंबुलेंस से घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान विधायक के भाई की मौत हो गई। जबकि दो अन्य का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम बच गया। बीजेपी विधायक इटावा के लिए निकल पड़े। घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे कुदरेल के पास की है।