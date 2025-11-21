Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, भाजपा विधायक के भाई की दर्दनाक मौत

Agra Lucknow Expressway car accident इटावा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में भाजपा विधायक के भाई की मौत हो गई। जबकि दो अन्य घायल है। घटना के समय सभी आगरा से लखनऊ की तरफ आ रहे थे। ‌

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Nov 21, 2025

सड़क दुर्घटना (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Agra Lucknow Expressway car accident इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे में उस समय दर्दनाक हादसा हो गया। जब कार चालक की अदला बदली हो रही थी। उसी समय पीछे से आए अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भाजपा विधायक के भाई सहित तीन लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची यूपीडा की टीम ने एंबुलेंस से घायलों को पीजीआई में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान विधायक के भाई की मौत हो गई। जबकि दो अन्य का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही घर में कोहराम बच गया। बीजेपी विधायक इटावा के लिए निकल पड़े। घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस-वे कुदरेल के पास की है।

आगरा से लखनऊ आ रही थी कार

उत्तर प्रदेश के इटावा के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर दर्दनाक हादसा हो गया। जब आगरा से लखनऊ जा रहे हैदरगढ़ बाराबंकी से भाजपा विधायक दिनेश रावत के भाई मिथिलेश रावत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के समय कार में दिलीप पटेल और कार चालक हाफिज भी मौजूद थे। कार अभी कुदरैल के पास पहुंची थी कि ड्राइवर को झपकी लगी। इसके बाद ड्राइवर ने कार रोक दी और ड्राइवर बदलने की चर्चा होने लगी। जैसे ही कार का दरवाजा खोला गया। वैसे ही पीछे से अज्ञात वाहन ने कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

घर में मचा कोहराम

घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय थाना पुलिस और यूपीडा की टीम मौके पर पहुंच गई। एंबुलेंस की मदद से सभी घायलों को पीजीआई सैफई में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने मिथिलेश रावत को मृत घोषित कर दिया। ‌दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मिथिलेश रावत के घर में कोहराम मच गया। विधायक दिनेश कुमार रावत की घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 04:23 pm

Published on:

21 Nov 2025 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित कार दुर्घटनाग्रस्त, भाजपा विधायक के भाई की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पिछले 24 घंटे में कानपुर सबसे ठंडा जिला, इटावा दूसरे स्थान पर, फोटो में देखें किन क्षेत्रों के लिए जारी हुआ येलो अलर्ट

धुंध का असर दिखाई पड़ रहा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

डेटिंग एप’ से दोस्ती, मिलने का आमंत्रण, फिर जबरन ‘अल्ट्राविन’ के माध्यम से पैसे का ट्रांसफर, गिरोह का खुलासा

इटावा

इटावा में लाउडस्पीकर के खिलाफ बड़ा अभियान, 277 में से 225 मिले सक्रिय, इतने लाउडस्पीकर को उतारे गए

इटावा

इटावा सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी, अब एसी बस में बैठकर घूमेंगे पार्क

दो एसी बसों को दिखाई गई हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

रेलवे अंडरपास में लगा ‘नो एंट्री’ का बोर्ड, नहीं निकल गया भरा हुआ जल, हुई थी ठेकेदार की मौत

अंडरपास बंद है (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.