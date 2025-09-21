अखिलेश यादव बोले- सरकार की चलाचली की बेला, 9 बजट में जनता को कुछ नहीं दिया, आजम खान पर दिया बयान

Akhilesh Yadav at Etawah Lions Safari इटावा में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को हर क्षेत्र में बर्बाद किया है। किसानों को खाद, बीज नहीं मिल रहा, अस्पताल में दवा नहीं है, बिजली आती नहीं है और बिल ज्यादा है। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है। हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार की चलाचली की बेला है। इनका समय खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव आज इटावा में लायन सफारी घूमने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटावा लायन सफारी का जो सपना कभी नेताजी ने देखा था। आज वह आगे बढ़ रहा है। इटावा लायन सफारी को पूरे देश में प्रसिद्धि मिली है। ‌