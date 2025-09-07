अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- मुख्यमंत्री के इकाना स्टेडियम जाते ही जनता भाग जाती है, ये कारण बताया

Stadium becomes empty when the Chief Minister arrives इटावा में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 'डीएपी' में 'पीडीए' शब्द आता है। इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इकाना स्टेडियम में जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं। जनता उन्हें देखकर भाग जाती है। अखिलेश यादव इटावा के सैफई अपने गांव आए थे। जहां उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात की। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अमेरिका टैरिफ बेरोजगारी, महंगाई, सड़कों पर गड्ढे, स्वदेशी का नारा, मुनाफाखुरी जैसे सवालों को उठाया। बोले 2027 का चुनाव जनता का चुनाव होगा। बीजेपी सरकार के रहते किसानों की आय दो गुना नहीं होगी। बल्कि किसानों की जेब से पैसा निकालने का काम करेगी। ‌