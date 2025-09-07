Patrika LogoSwitch to English

इटावा

अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- मुख्यमंत्री के इकाना स्टेडियम जाते ही जनता भाग जाती है, ये कारण बताया

Stadium becomes empty when the Chief Minister arrives अखिलेश यादव ने कहा कि इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री के आते ही दर्शक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। किसानों को डीएपी खाद न मिलने का कारण भी बताया। अखिलेश यादव से सैफई इटावा अपने गांव आए थे।

इटावा

Narendra Awasthi

Sep 07, 2025

इटावा सैफई में अखिलेश यादव (फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi party वीडियो वायरल)
फोटो सोर्स- 'X' Samajwadi party वीडियो वायरल)

Stadium becomes empty when the Chief Minister arrives इटावा में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 'डीएपी' में 'पीडीए' शब्द आता है। इसलिए किसानों को खाद नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इकाना स्टेडियम में जैसे ही मुख्यमंत्री आते हैं। जनता उन्हें देखकर भाग जाती है। अखिलेश यादव इटावा के सैफई अपने गांव आए थे। जहां उन्होंने अपने लोगों से मुलाकात की। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने अमेरिका टैरिफ बेरोजगारी, महंगाई, सड़कों पर गड्ढे, स्वदेशी का नारा, मुनाफाखुरी जैसे सवालों को उठाया। बोले 2027 का चुनाव जनता का चुनाव होगा। बीजेपी सरकार के रहते किसानों की आय दो गुना नहीं होगी। बल्कि किसानों की जेब से पैसा निकालने का काम करेगी। ‌

इटावा के सैफई पहुंचे थे अखिलेश यादव

उत्तर प्रदेश के इटावा पहुंचे अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के जाने के बाद ही लोकतंत्र बचेगा और संविधान सुरक्षित रहेगा। आरक्षण भी बचेगा। बीजेपी के हटने के बाद ही बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, सड़कों के गड्ढे भरेंगे, गरीबों का इलाज होगा और महंगाई भी कम होगी। किसानों को फसलों का सही दाम नहीं मिल रहा है। बाढ़ से हुए नुकसान की भी भरपाई नहीं हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस समय मास्टर स्ट्रोक की काफी चर्चा हो रही है हमारे प्रेस पर उन्होंने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है। छोटे पत्रकारों पर ही भरोसा है बाकी पर मास्टर स्टॉक लगा है।

जीएसटी में बदलाव दिखावा

जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि यह दिखावटी है। उन्होंने सवाल किया कि जीएसटी से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? इससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को कोई राहत नहीं मिली है? इसलिए कम करने से मुनाफाखोरी और महंगाई नहीं रुकेगी। जिन व्यापारियों को मुनाफाखोरी की आदत लग गई है। वह ना तो पैकेट बड़ा करेंगे और ना ही दाम कम करेंगे। पूछा जीएसटी कम होने से क्या बिजली के दाम कम हो गए? बीजेपी वाले ऊपर से स्वदेशी है मन से विदेशी है।

अमेरिकी टैरिफ से देश को नुकसान

अमेरिका टैरिफ पर अखिलेश यादव ने कहा कि इससे देश को काफी नुकसान हो रहा है। अमेरिका टैरिफ को लेकर भाजपा नेता से सवाल नहीं किया जा सकता है। टैरिफ से हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। जबकि अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहा है। अमेरिका के टैरिफ से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर भी टैरिफ लग गया है। टैरिफ को लेकर कोई सवाल नहीं पूछ सकता है। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री के आते ही स्टेडियम खाली

एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। दो के चार बना लो, चार के छह बना लो। पता नहीं क्या बात है? जब-जब मुख्यमंत्री स्टेडियम में मैच देखने के लिए जाते हैं तो जनता भाग जाती है। यह स्टेडियम समाजवादियों का बनाया हुआ है। खुद कोई स्टेडियम बनाया नहीं है। सैफई का स्टेडियम यदि चालू हो जाता तो यहां पर भी मैच खेला जाता। मुख्यमंत्री के स्टेडियम में आने के बाद स्टेडियम खाली हो जाता है तो टीम बढ़ाने से क्या फायदा?

Updated on:

07 Sept 2025 06:35 pm

Published on:

07 Sept 2025 06:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले- मुख्यमंत्री के इकाना स्टेडियम जाते ही जनता भाग जाती है, ये कारण बताया

