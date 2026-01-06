इटावा में SIR पूरी: 1229631 मतदाताओं में से 996613 मतदाता बचे, सबसे ज्यादा सदर विधानसभा प्रभावित

उत्तर प्रदेश के इटावा में आज नई मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के पहले इटावा में जिले की मतदाता सूची में कुल 1229631 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर के बाद बनी नई मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 996613 लोगों के नाम दर्ज हैं, जबकि 233040 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।‌