6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

इटावा

इटावा में SIR पूरी: 1229631 मतदाताओं में से 996613 मतदाता बचे, सबसे ज्यादा सदर विधानसभा प्रभावित

Etawah after SIR इटावा में एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। डीएम और एडीएम को राजनीतिक दलों के नेताओं को मतदाता सूची के विषय में पूरी जानकारी थी।

less than 1 minute read
Google source verification

इटावा

image

Narendra Awasthi

Jan 06, 2026

जिला निर्वाचन अधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल (फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब एआईआर )

फोटो सोर्स- वीडियो ग्रैब एआईआर )

Etawah after SIR इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मतदाता सूची को जारी किया। इस मौके पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बीएलओ आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी ने एसआईआर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मतदाताओं की संख्या और उनसे जुड़े आंकड़ों को भी रखा। जिले में कल 233040 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इनमें स्थानांतरित, अपात्र और मृतक शामिल हैं।

नई मतदाता सूची जारी

उत्तर प्रदेश के इटावा में आज नई मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के पहले इटावा में जिले की मतदाता सूची में कुल 1229631 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर के बाद बनी नई मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 996613 लोगों के नाम दर्ज हैं, जबकि 233040 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।‌

तीन विधानसभा की मतदाता सूची

जारी की गई मतदाता सूची के अनुसार सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 259195 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि जसवंत नगर विधानसभा में 288681 और भरथना सुरक्षित विधानसभा में 311237 मतदाता हैं।

इटावा विधानसभा से सबसे ज्यादा नाम हटाए गए

एसआईआर प्रक्रिया के बाद सबसे ज्यादा इटावा विधानसभा से नाम हटाए गए हैं। यह संख्या 105610 है। इसके बाद भरथना विधानसभा से 65975 और जसवंतनगर विधानसभा से 61455 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि मतदाता सूची को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति या दावा हो तो निश्चित समय के भीतर प्रस्तुत करें। प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 08:34 pm

Published on:

06 Jan 2026 08:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / इटावा में SIR पूरी: 1229631 मतदाताओं में से 996613 मतदाता बचे, सबसे ज्यादा सदर विधानसभा प्रभावित

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आसमान से कोहरे की झमाझम बारिश, ठंड से ठिठुरा इटावा, तापमान 2.6 डिग्री, कोहरे की चेतावनी

घने कोहरे का असर (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

मौसम में बड़ा उलट-फेर: कानपुर का न्यूनतम तापमान 3.2 और इटावा का 3.8, ठंड से थमी रफ्तार 

विजिबिलिटी में आई काफी कमी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

आगरा-कानपुर हाईवे पर भीषण हादसा: ट्रक से टक्कर के बाद कंटेनर में लगी आग, चालक जिंदा जला, हड्डियां मिली

दमकल की तीन गाड़ियों ने आग पर पाया काबू (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

UP Orange Alert: 28 और 29 दिसंबर को बहुत घना कोहरा मचाएगा तांडव, पड़ेगी भी भीषण ठंडी

घने कोहरे से विजिबिलिटी काफी कम (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा

मौसम केंद्र लखनऊ का पूर्वानुमान: जानें अगले 7 दिनों का मौसम, 27 दिसंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

कोहरे का कहर, रफ्तार में ब्रेक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.