इटावा में SIR पूरी: 1229631 मतदाताओं में से 996613 मतदाता बचे, सबसे ज्यादा सदर विधानसभा प्रभावित

इटावा में जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई मतदाता सूची को जारी किया। इस मौके पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बीएलओ आदि मौजूद थे। जिलाधिकारी ने एसआईआर के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मतदाताओं की संख्या और उनसे जुड़े आंकड़ों को भी रखा। जिले में कल 233040 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इनमें स्थानांतरित, अपात्र और मृतक शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश के इटावा में आज नई मतदाता सूची को जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ला और अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने इस संबंध में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने बताया कि एसआईआर के पहले इटावा में जिले की मतदाता सूची में कुल 1229631 मतदाता दर्ज थे। एसआईआर के बाद बनी नई मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या 996613 लोगों के नाम दर्ज हैं, जबकि 233040 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।
जारी की गई मतदाता सूची के अनुसार सदर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में 259195 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं, जबकि जसवंत नगर विधानसभा में 288681 और भरथना सुरक्षित विधानसभा में 311237 मतदाता हैं।
एसआईआर प्रक्रिया के बाद सबसे ज्यादा इटावा विधानसभा से नाम हटाए गए हैं। यह संख्या 105610 है। इसके बाद भरथना विधानसभा से 65975 और जसवंतनगर विधानसभा से 61455 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि मतदाता सूची को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति या दावा हो तो निश्चित समय के भीतर प्रस्तुत करें। प्रशासन चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से कार्य कर रही है।
