आसमान से कोहरे की झमाझम बारिश, ठंड से ठिठुरा इटावा, तापमान 2.6 डिग्री, कोहरे की चेतावनी

मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार इटावा का तापमान पिछले 24 घंटे में सबसे कम 2.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि गोरखपुर का 4.5, कानपुर नगर का 4.6 डिग्री, चुर्क और आजमगढ़ का 5.2 डिग्री दर्ज किया गया है।‌ इसके साथ ही फुरसतगंज का 5.7, बनारस एयरपोर्ट का 5.5, और इटावा और शाहजहांपुर का 5.7 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं बलिया, गाजीपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बांदा, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, फतेहगढ़, बरेली, झांसी, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मुरादाबाद, मेरठ, और नजीबाबाद का तापमान 6 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। प्रदेश में फतेहपुर और मुजफ्फरनगर का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। ‌