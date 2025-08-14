बैंकों में लगातार तीन दिनों की छुट्टी, अब सोमवार को मिलेगी लेनदेन की सुविधा

Banks closed for three consecutive days इटावा में कल से सभी बैंक के तीन दिनों के लिए बंद हो जाएंगे। अब सोमवार को बैंकों में लेनदेन होगा। बैंक यूनियन की अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों भी अगले तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस बीच राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के साथ जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 15 और 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अब 18 अगस्त को सरकारी कार्यालय खुलेंगे।