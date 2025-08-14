Patrika LogoSwitch to English

इटावा

बैंकों में लगातार तीन दिनों की छुट्टी, अब सोमवार को मिलेगी लेनदेन की सुविधा

Banks closed for three consecutive days इटावा में सभी बैंकों में लगातार तीन दिनों की छुट्टी हो रही है। अब उपभोक्ताओं को बैंक की सुविधा सोमवार को मिलेगी। सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित की गई है।

इटावा

Narendra Awasthi

Aug 14, 2025

बैंकों में लगातार तीन दिनों की छुट्टी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Banks closed for three consecutive days इटावा में कल से सभी बैंक के तीन दिनों के लिए बंद हो जाएंगे। अब सोमवार को बैंकों में लेनदेन होगा। बैंक यूनियन की अवकाश तालिका में यह जानकारी दी गई है। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों भी अगले तीन दिनों के लिए बंद रहेंगे। इस बीच राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के साथ जन्माष्टमी का पर्व भी मनाया जाएगा। जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 15 और 16 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अब 18 अगस्त को सरकारी कार्यालय खुलेंगे।

एलआईसी और बैंकों में भी छुट्टी

उत्तर प्रदेश के इटावा के बैंकों में आज से शाम से 3 दिनों के लिए छुट्टी हो रही है। कल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान बैंकों में तिरंगा फहरा कर राष्ट्रीय गीत गया जाएगा। 16 अगस्त शनिवार को कृष्ण जन्माष्टमी का अवकाश है। रविवार के बाद सोमवार 18 अगस्त को बैंकों में लेनदेन होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखाओं में भी अब सोमवार 18 अगस्त को काम होगा।

सभी सरकारी कार्यालयों में भी बंदी

जिलाधिकारी कार्यालय से जारी अवकाश तालिका के अनुसार 15 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 16 अगस्त को जन्माष्टमी की छुट्टी हो रही है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित विद्यालयों में भी अवकाश घोषित किया गया है। इन विद्यालयों में भी रविवार तक छुट्टी है सोमवार को विद्यालय खुलेंगे।

