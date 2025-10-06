बिना टिकट यात्रा कर रही महिला ने दिया बेटी को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ

उत्तर प्रदेश के इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आम्रपाली एक्सप्रेस 15708 जैसे ही रुकी। स्टेशन पर हलचल बढ़ गई। आम्रपाली एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में रेलवे स्टाफ सहित आरपीएफ महिला कांस्टेबल पहुंच गई। जनरल डिब्बे से एक महिला और उसके परिवार वालों को उतार लिया गया। घटनाक्रम के अनुसार अमरपाली एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में 32 वर्षीय विमला पत्नी बादल निवासी करका पड़रिया मानिकपुर चित्रकूट यात्रा कर रही थी। जो पंजाब के सारंधी से कानपुर आ रही थी। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। इसी बीच टूंडला स्टेशन के निकट विमला को प्रसव पीड़ा होने लगी। सास ने साथ चल रही। उसने यात्रियों को इसकी जानकारी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यात्रियों ने कंट्रोल रूम को इसकी जानकारी दी।