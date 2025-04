खुशखबरी: लायन सफारी पार्क के समय में बदलाव, अब इस तारीख से नए समय से शुरू होगा भ्रमण

Good news: Lion Safari Park timing change, now tour start from this date at new time इटावा में लायन सफारी पार्क के समय में बदलाव किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। लायन सफारी के निदेशक ने यह जानकारी दी है।

इटावा•Apr 13, 2025 / 07:54 pm• Narendra Awasthi

Good news: Lion Safari Park timing change, now tour start from this date at new time इटावा में लायन सफारी पार्क घूमने आने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ‌ लाइन सफारी घूमने के टाइम टेबल में परिवर्तन किया गया है। भीषण गर्मी को देखते हुए पर्यटकों के लिए समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9 बजे की जगह अब ढाई घंटा पहले ही सफारी पार्क खुल जाएगा। इटावा सफारी प्रबंधक की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। लायन सफारी के निदेशक ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए समय में परिवर्तन किया गया है। 15 अप्रैल से नए समय के अनुसार पर्यटक सफारी में घूम सकते हैं।

