खुशखबरी: जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों की जिम्मेदारी अब पूर्व सैनिकों के हाथ, किए गए तैनात

Security of district hospital now in hands of ex-servicemen इटावा में जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था अब पूर्व सैनिकों के हाथ में होगी। जिला अस्पताल और चार स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्व सैनिकों की तैनाती की गई है। ‌

इटावा•Jun 02, 2025 / 08:32 pm• Narendra Awasthi

फोटो सोर्स वीडियो ग्रैब

Security of district hospital now in hands of ex-servicemen इटावा संयुक्त जिला अस्पताल के साथ चार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के पूर्व सैनिक संभाल रहे हैं। जो पिछले 1 साल से ड्यूटी के इंतजार में हैं। बीते रविवार को पूर्व सैनिकों ने सुरक्षा व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। जिसके अंतर्गत 17 पूर्व सैनिकों की तैनाती की गई है। कुल 37 पूर्व सैनिक की तैनाती होनी है। पूर्व सैनिक तीन सीटों में ड्यूटी करेंगे। जिसमें 12 पूर्व सैनिकों में से 10 को पुरुष और दो महिला सुरक्षा कर्मी महिला अस्पताल में तैनात किया गया है। निगम के सुपरवाइजर सूबेदार राजेश कुमार ने बताया कि मरीज, तीमारदार और स्टाफ को कोई असुविधा न हो इसके लिए कार्य किया जाएगा।