बेटा ना होने के कारण पति ने दो बेटियों सहित पत्नी को घर से निकाला, डीएम से लगाई न्याय की गुहार

Husband threw his wife and two daughters out of house इटावा में पति ने बेटा ना होने के कारण पत्नी को दो बेटियों के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता बेटियों के साथ दर-दर की ठोकरें खा रही है। डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है।‌ ‌

इटावा•May 06, 2025 / 10:52 pm• Narendra Awasthi

Husband threw his wife and two daughters out of house इटावा में पति ने बेटा ना होने के कारण दो बेटियों को पत्नी सहित घर से बाहर निकाल दिया। जबकि शादी के 13 साल हो गए थे। पीड़िता ने डीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बेटियों के लिए सुरक्षित भविष्य की मांग की है। जिलाधिकारी ने पीड़िता को न्याय का भरोसा दिलाया है। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों को पत्र भेज कर कार्रवाई करने को कहा है।